我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

一洲焦點／會開戰嗎？拜登的烏克蘭危機、民主峰會目的

點燃曼哈頓福斯新聞總社聖誕樹 日裔男子被捕

記者張晨／紐約報導
在警察、消防員趕到現場之前，一名大樓保安將塔瑪納哈制服。(讀者提供)
在警察、消防員趕到現場之前，一名大樓保安將塔瑪納哈制服。(讀者提供)

一精神失常的日本裔遊民男子塔瑪納哈(Craig Tamanaha)，8日凌晨點燃了位於曼哈頓六大道的福克斯新聞集團外的聖誕樹後被捕，這座大樓也包括了「華爾街日報」(Wall Street Journal)以及「紐約郵報」(New York Post)的辦公室；他目前面臨一系列指控，包括縱火與刑事惡作劇等。

(影音來源：ABC7NY YouTube 頻道)

福克斯早間新聞欄目「FOX and Friends」主持人吉爾米德(Brian Kilmeade)在當日的節目中表示，他拿著「一些紙」——可能是報紙——「進入樹中」，然後「在幾秒鐘內把整棵樹都點著了。」

隨後在警察、消防員和縱火調查小組趕到現場之前，一名大樓保安「將他撲倒在地，並制服。」

警方表示，他涉嫌使用打火機和可能的助燃劑造成了約50萬元的財產損失，大火還造成了附近三棵掛著節日彩燈的樹木被燒毀。

從現場畫面看到，濃煙從聖誕樹中滾滾而出，大火燒焦了聖誕樹的大部分，最後只剩下底層的是支撐骨架及頂部的一顆裝飾紅星。

塔瑪納哈此前有多次濫用藥物、攻擊警察等逮捕紀錄。(市警提供)
塔瑪納哈此前有多次濫用藥物、攻擊警察等逮捕紀錄。(市警提供)

據悉，塔瑪納哈的住址在布魯克林，他經常在中城地區遊蕩；警方目前還在調查他是否也試圖點燃紐約市節日地標——洛克菲勒中心(Rockefeller Center)的聖誕樹。

警方表示，其在今年3月因非法持有管製藥物而被捕，6月份又因涉嫌襲擊一名警察再次被捕；8日上午，塔瑪納哈被押往市警中央拘票所(NYPD Manhattan Central Booking)，他弓著背，戴著口罩，穿著海軍藍運動衫。

知情人士稱，他的動機尚不明確，但很有可能出於某種精神疾病。

8日，福克斯新聞集團外的聖誕樹，被燒得基本只剩下支架。(美聯社)
8日，福克斯新聞集團外的聖誕樹，被燒得基本只剩下支架。(美聯社)

市警總局局長希爾(Dermot Shea)也在採訪中說，「我們知道這個人——他有一系列低級別的逮捕和毒品犯罪紀錄，他今年早些時候被開了一些傳票，但卻就沒有再回到過法庭；不幸的是，這是我們經常看到的情況。」

執法部門將著歸咎於市長白思豪(Bill De Blasio)的失職——稱白思豪「欺詐與浪費開支」的行為已經持續了八年，成千上萬無家可歸、情緒混亂的人在街上游盪，但市府卻任其自生自滅。

警察 白思豪 縱火

上一則

紐約市反亞裔仇恨犯罪暴增 2021年增加361%

下一則

新冠病例激增 紐約市第5所公校關閉

延伸閱讀

紐約市非公民投票周四料將過關 共和黨力阻將提訴訟

紐約市非公民投票周四料將過關 共和黨力阻將提訴訟
白思豪：私企強制接種 免傷經濟復甦

白思豪：私企強制接種 免傷經濟復甦
堂食查兒童接種 餐館業者批增負擔

堂食查兒童接種 餐館業者批增負擔
最新民調 2022州長民主黨初選 霍楚大幅領先

最新民調 2022州長民主黨初選 霍楚大幅領先
東百老匯堅持今抗議遊民避風港

東百老匯堅持今抗議遊民避風港

熱門新聞

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

2021-12-03 13:42
109分局門前擠滿前來報案的法拉盛居民，都是因為失業金賬戶遭不法分子盜刷或直接提取現金。（記者張心／攝影）

每次483元…華人失業金連遭盜刷 109分局報案排長龍

2021-12-02 02:30
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全美第二位確診感染Omicron變種病毒的明尼蘇達州居民，曾來過紐約市參加2021年紐約國際動漫展(Anime NYC 2021)，霍楚呼籲民眾盡快檢測。美聯社

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

2021-12-02 12:22
身穿紅衣的男子出現在聯合國總部前，以霰彈槍抵著下巴。路透

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

2021-12-02 14:13
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約病例連兩天破萬 醫院告急危機再現

2021-12-04 02:30
紐約連續兩天單日新增確診數超過1萬，圖為民眾在時報廣場接受病毒檢測。（路透）

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

2021-12-03 23:36

超人氣

更多 >
芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分

芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣
「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火