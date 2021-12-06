紐約市長下令 所有私企員工12/27前接種疫苗

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)6日宣布，市府要求全市所有私人企業強制員工接種新冠疫苗，新規將於12月27日生效。美聯社

為防範Omicron變種病毒造成疫情 惡化，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)6日宣布，市府要求全市所有私人企業強制員工接種新冠疫苗，新規將於12月27日生效，預計將影響超過18萬家企業；白思豪說，紐約市需要這樣的「預防性舉措」來阻止下一波疫情到來，這也讓紐約市成為全美首個要求私人企業員工全面接種的城市；同時，14日起，五至11歲兒童進入室內公共場合也須出示接種紀錄。

白思豪表示，冬季氣溫較低，加上假日季旅行、聚會增加，疫情容易傳播，「而且Omicron變種病毒已經出現，傳染性更強，它到來的時間不巧，正好是冬季。」

目前紐約市已經要求所有公務員接種，並要求所有進入公共室內場所的顧客須出示接種紀錄，全市近90%的成年人已至少接種一針；但白思豪表示紐約市須更進一步才能遏制疫情，目前已有一些私企要求員工接種，但仍有很多為出台強制接種令。

新規預計將影響18萬4000家企業；根據新規，已經返崗上班的私企員工須在12月27日前至少接種一針，但遠程上班的員工可暫時不接種，新規不提供定期檢測的選項，但計畫為醫療和宗教原因不能接種者提供豁免，市府未來將與業界商議，將於15日前公布執行細節。

此外，白思豪還宣布，自12月14日起，五至11歲兒童進入餐館、影劇院等室內公共場合，也須出示接種紀錄；自12月27日起，成年人進入室內公共場合，須出示完全接種紀錄，而非只接種一針即可。