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曼哈頓下城「無畏女孩」銅像去留最快12月中見分曉

編譯周芳苑／綜合3日電
曼哈頓下城「無畏女孩」銅像去留最快12月中見分曉。（路透）
曼哈頓下城「無畏女孩」銅像去留最快12月中見分曉。（路透）

曼哈頓下城證券交易所台階上的「無畏女孩」(Fearless Girl)銅像，攥著拳頭、挑釁的表情讓尋求經濟賦權的女性充滿想像；銅像2017年首次出現在華爾街不遠處，2018 年遷至證交所台階現址，許可證已到期，未來去留最快本月中旬見分曉。

這座青銅像未來命運取決於市長任命、負責監督紐約市藝術收藏的公共設計委員會(Public Design Commission)，委員會訂12月13日舉行聽證會；地標保護委員會(Landmarks Preservation Commission)此前授予該銅像的三年許可證已於11月29日到期。

這座250磅重的雕像由金融業者道富環球顧問公司(State Street Global Advisors)委託打造，旨在企業界推動性別多元化；最初僅獲一周許可證，當時銅像迷在社群媒體大量上傳照片支持，批評者卻稱雕像是企業女權主義行為，是出資公司的行銷戰術，道富幾個月後同意付500萬元解決性別歧視索賠。之後，該雕像歷經遷移，由地標委員會監管。

上個月，道富公司申請長期許可，希望10年內保留銅像，由該公司出資維護。

銅像創作藝術家維斯巴爾(Kristen Visbal)和道富公司為版權和商標許可起爭執。2019年，道富控訴維斯巴爾，稱該藝術家違反協議，擅自出售銅像複製品，藝術家反訴，稱道富阻礙她傳播藝術品性別平等訊息，她支付近2750萬元打官司。

這位藝術家並未參與「無畏女孩」落腳何處的討論，很不尋常。

一些藝術史學家說，這座銅像未經傳統公共設計過程，有合法性風險。

歷史保護主義者芬(Todd Fine)認為，這座銅像最初是廣告之用，創先例讓企業權力延伸到社會。 但也有人支持「無畏女孩」，紐約證易所發言人金(Josh King)說，看到銅像在交易所前站穩腳跟，感到很榮幸，希望能留下來。

社群媒體 華爾街 紐約市

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