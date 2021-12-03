哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

30歲哥大博士生吉利在晨邊公園內被捅死。(取自臉書)

哥倫比亞大學附近的晨邊公園(Morningside Park)2日晚發生一連串攻擊案，一名25歲黑幫分子持刀捅死一名哥大 30歲博士生，隨後一名義大利 籍遊客也被刺傷，兇嫌隨後出現在中央公園附近，威脅第三名受害者，幸對方沒有受傷；兇嫌當晚已被警方逮捕，過去曾因搶劫、攻擊、幫派 鬥爭等有11次的逮捕紀錄。

警方透露，兇嫌是25歲的非裔黑幫成員平克尼(Vincent Pinkney)，2日將近晚上11時，30歲的哥大男博士生吉利(Davide Giri)在返回公寓的途中，於晨邊公園內遭平克尼刺傷腹部；他捂著傷口跑出公園求救，最終被警方在西123街交Amsterdam大道處發現倒下，送往西奈山聖路加山醫院後，宣布不治身亡。

15分鐘後，平克尼逃到西110街交Cathedral Parkway，攻擊27歲的義大利籍旅客馬拉斯彼納(Robert Malaspina)，據稱其案發前一晚才抵達美國；目擊者說，兇手從後頭攻擊馬拉斯彼納，再用刀刺進他的背部，他隨後送往同一家醫院，情況穩定。

在警方於中央公園附近逮捕平克尼前，他在公園內曾威脅第三名受害者，對方幸無受傷。

據悉平克尼是黑幫「EveryBody Killer」的一分子，自2012年起因各種搶劫、攻擊案有11次的被捕紀錄，2015年因參與幫派鬥爭被判三年刑期，現在接受獄外監管中，不料又再次滋事；另一方面，晨邊公園在12月1日晚也曾發生一起捅人案，一名男子在深夜裡被刺傷，據受害者的描述，嫌疑人與平克尼的外貌特徵相符，警方正調查是否由其所為。

平克尼的父親在他被捕後表示，兒子確實是在獄中待過一陣子，「但並非是個暴力分子」，也強調並不知道他是否參與黑幫活動。