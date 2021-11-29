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白思豪：omicron變種病毒未來可能出現 市民應戴口罩

記者和釗宇／紐約報導
紐約市衛生局敦促所有市民在室內以及公共場合戴口罩，遏制疫情傳播。(路透)
紐約市衛生局敦促所有市民在室內以及公共場合戴口罩，遏制疫情傳播。(路透)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)29日表示，目前紐約市並未發現omicron變種病毒，但未來幾日內極有可能出現；市衛生局敦促所有市民在室內以及公共場合戴口罩，遏制疫情傳播。

白思豪表示，目前市府正在與州府緊密合作，嚴密監視疫情，「目前紐約市還未發現omicron變種病毒，但是未來極有可能出現，我們將繼續重點關注疫苗接種。」市衛生局長也喬克西(Dave Chokshi)也表示，預計未來幾日內就紐約市就可能檢測到omicron變種病毒。

數據顯示，目前全市88%的成年人已經接種一針，12至17歲青少年接種率為81%，但5至11歲兒童接種率只有16%；全市9萬3000人已經接種補強針。

除了接種疫苗，喬克西強調口罩的重要性，他建議市民無論是否接種，在室內和公共場合都應該戴口罩，如超市、公寓大堂、辦公室和商店等；他說，儘管目前並不強制戴口罩，但口罩仍是防疫的重要工具之一。

此外，喬克西還建議所有感恩節期間聚會或旅行的民眾，都應接受新冠檢測；他說，目前疫苗對omicron變種病毒的防護效力尚不可知，「但根據疫苗對其他變種病毒的作用，我們期待疫苗仍能保留一些防護效力。」他表示，近幾周來紐約市兒童新冠病例數不斷上升，喬克西敦促所有家長盡快讓兒童接種。

紐約市 變種病毒 口罩

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