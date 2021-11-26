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年底購物季長島疫情指數飆升 突破性染疫患者住院率上漲

記者牟蘭／紐約報導
年底購物季期間，長島的疫情指數再次飆升；圖為去年感恩節前，長島民眾排隊檢測的場景。(本報檔案照)
年底購物季期間，長島的疫情指數再次飆升；圖為去年感恩節前，長島民眾排隊檢測的場景。(本報檔案照)

年底購物季期間，長島兩郡的疫情指數連日飆升，七天平均陽性率已多日超過4%，醫學專家指出，雖然兩郡疫苗接種率不斷上漲，但染疫病重送醫治療的患者人數也在增加；專家指出，這些治療的患者包括突破性染疫的長者、免疫力缺陷者、肥胖者與糖尿病患者，呼籲民眾接種補強針。

根據州衛生廳的數據，本月初的染疫住院人數下降至2000人以下，但25日的數據顯示，全州染疫住院人數增加，共有2583人入院治療；長島兩郡七天平均陽性率已連續四天超過4%，24日達本月最高為4.39%，其中納蘇郡新增474例染疫患者，蘇福克郡新增581例染疫患者。

長島北岸醫院的主任醫師巴蒂內利(David Battinelli)表示，最新數據顯示，該院已有206人因染疫入院治療，較月初的120名染疫患者，人數再次增加；他說，醫院收治染疫患者的人數增加是一個危險信號，以自家醫院為例，入院治療的突破性染疫患者，較上月增加了10%到20%。

對於這些突破性染疫患者，巴蒂內利表示，多數入院治療的病重患者以老年人與免疫系統出現問題的人群為主，但近期有不少沒有接種補強針的肥胖與糖尿病的染疫患者，也需入院治療「如果民眾不接種補強針，(染疫病重)人數將持續增加；現在所有人都可以接種，這是大家可以做的防護」。

數據顯示，截止25日，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospitals)長島分院收治18名染疫患者，其中不到一半的患者接種了疫苗；Catholic醫療中心收治91名染疫患者，只有20%的患者完全接種，石溪大學(Stony Brook University)收治25名染疫患者，多數患者尚未接種疫苗。

醫學專家指出，年底購物季期間，民眾的旅遊與群聚活動，增加了染疫的風險，尤其部分人群尚未接種疫苗，致使他們染疫後，病重的機率變大；州長霍楚(Kathy Hochul)在感恩節前的記者會中指出，紐約將進入「脆弱的時期」(Vulnerable Time)，呼籲民眾接種疫苗。

州府的數據顯示，完全接種疫苗的民眾染疫或染疫後病情加重的機率仍然很低，截止15日，只有1.2%的完全接種者突破性染疫，其中少於1%的人士需入院治療。

疫苗 長島 紐約大學

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