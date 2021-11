紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動

方便市民節假日歸嚮返家的出行需求,MTA從24日下午起增派額外鐵路服務。(取自MTA官網)

紐約市 民即將迎來四天的感恩節假期,經營全市地鐵和公車系統的大都會運輸署(MTA)也在今日,更新了從24日(周三)至28日(周日)期間紐約市的公共交通特殊運營時刻表(Special Schedules),從24日下午起增派額外鐵路服務,方便市民節假日的出行需求。

24日下午開始,長島鐵路 (LIRR)、北線鐵路(Metro-North Railroad)和史泰登島上的公交和鐵路(Staten Island Railway),將開啟增派額外的運輸服務,具體內容如下:

長島鐵路將於24日下午12時45分至下午4時15分開始,增加12列額外的列車從曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)出發至長島。具體包括增派四列Babylon Branch、三列Port Jefferson/Hunting Branch、兩列Ronkonkoma Branch、一列Far Rockaway、一列Montauk Branch和一列Port Washington Branch。具體特殊運營時刻表可在「長島鐵路列車時刻表」手機運用程序(LIRR Train Time App)中查詢。

北線鐵路將繼續按照既往的工作日運營時刻表運行,但也會增派10列從中央車站(Grand Central)出發的列車,分別為五列New Haven Line、三列Hudson Line和兩列Harlem Line,所有都將在24日下午12時5分至下午3時05分啟動。

Pascack Valley Line也將繼續按照既往的工作日運營時刻表運行,值得注意的是,24日下午3時從霍布肯(Hoboken)開出的列車,將停靠席卡克斯站(Secaucus Junction),並在新澤西八個不同站台停靠後,於下午4時6分抵達Spring Valley。

史泰登島上的公交和鐵路將在24日下午2時30分開始,從史島聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)增派額外的特快火車,每一艘抵達港口的輪船都將有一部特快火車和常規火車等候,直到24日晚上7時50分。

感恩節當天,全市的地鐵和公共汽車將按照既往周日的時刻表運行;史泰登島上的公交和鐵路將按照周六的時刻表運行;北線鐵路也是按照周六,長島鐵路將按照周末和假日時刻表啟動,但都會在感恩節大遊行之前和之後有部分的調整。25日仍會有大量的公車不運行,大都會運輸署提醒遊客應該盡早參考全市周日的運行計畫。

對於那些希望參加梅西百貨感恩節遊行的人,鑒於活動從曼哈頓上西區77街起,至梅西的中城先鋒廣場(Herald Square),加入起始隊伍最近的地鐵站 將是停靠72街的1、2、3線,或是停靠在81街的C線。

方便市民的是,長島鐵路和北線鐵路將從今日至年底,全部按照非高峰(Off-Peak)價格收費,幫助市民單程節約30%至40%的開支;家庭票(Family Fare)現定價一元,允許每位成人攜帶最多四名五至11歲的兒童。

除此之外,大都會運輸署和紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey),將在23日至28日推出免費乘坐Q70 巴士服務(SBS),方便遊客和市民前往拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport),搭乘7、E、F、M、R 線和長島鐵路。

具體的感恩節長周末公共交通特殊運營時刻表,可以前往mta.info或「長島鐵路列車時刻表」手機運用程序中查詢。