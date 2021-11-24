我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

紐約市感恩節長周末 大眾運輸運營時刻有變動

記者張心／紐約報導
方便市民節假日歸嚮返家的出行需求，MTA從24日下午起增派額外鐵路服務。（取自MTA官網）
方便市民節假日歸嚮返家的出行需求，MTA從24日下午起增派額外鐵路服務。（取自MTA官網）

紐約市民即將迎來四天的感恩節假期，經營全市地鐵和公車系統的大都會運輸署(MTA)也在今日，更新了從24日(周三)至28日(周日)期間紐約市的公共交通特殊運營時刻表(Special Schedules)，從24日下午起增派額外鐵路服務，方便市民節假日的出行需求。

24日下午開始，長島鐵路(LIRR)、北線鐵路(Metro-North Railroad)和史泰登島上的公交和鐵路(Staten Island Railway)，將開啟增派額外的運輸服務，具體內容如下：

長島鐵路將於24日下午12時45分至下午4時15分開始，增加12列額外的列車從曼哈頓中城賓州車站(Penn Station)出發至長島。具體包括增派四列Babylon Branch、三列Port Jefferson/Hunting Branch、兩列Ronkonkoma Branch、一列Far Rockaway、一列Montauk Branch和一列Port Washington Branch。具體特殊運營時刻表可在「長島鐵路列車時刻表」手機運用程序(LIRR Train Time App)中查詢。

北線鐵路將繼續按照既往的工作日運營時刻表運行，但也會增派10列從中央車站(Grand Central)出發的列車，分別為五列New Haven Line、三列Hudson Line和兩列Harlem Line，所有都將在24日下午12時5分至下午3時05分啟動。

Pascack Valley Line也將繼續按照既往的工作日運營時刻表運行，值得注意的是，24日下午3時從霍布肯(Hoboken)開出的列車，將停靠席卡克斯站(Secaucus Junction)，並在新澤西八個不同站台停靠後，於下午4時6分抵達Spring Valley。

史泰登島上的公交和鐵路將在24日下午2時30分開始，從史島聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)增派額外的特快火車，每一艘抵達港口的輪船都將有一部特快火車和常規火車等候，直到24日晚上7時50分。

感恩節當天，全市的地鐵和公共汽車將按照既往周日的時刻表運行；史泰登島上的公交和鐵路將按照周六的時刻表運行；北線鐵路也是按照周六，長島鐵路將按照周末和假日時刻表啟動，但都會在感恩節大遊行之前和之後有部分的調整。25日仍會有大量的公車不運行，大都會運輸署提醒遊客應該盡早參考全市周日的運行計畫。

對於那些希望參加梅西百貨感恩節遊行的人，鑒於活動從曼哈頓上西區77街起，至梅西的中城先鋒廣場(Herald Square)，加入起始隊伍最近的地鐵站將是停靠72街的1、2、3線，或是停靠在81街的C線。

方便市民的是，長島鐵路和北線鐵路將從今日至年底，全部按照非高峰(Off-Peak)價格收費，幫助市民單程節約30%至40%的開支；家庭票(Family Fare)現定價一元，允許每位成人攜帶最多四名五至11歲的兒童。

除此之外，大都會運輸署和紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)，將在23日至28日推出免費乘坐Q70 巴士服務(SBS)，方便遊客和市民前往拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)，搭乘7、E、F、M、R 線和長島鐵路。

具體的感恩節長周末公共交通特殊運營時刻表，可以前往mta.info或「長島鐵路列車時刻表」手機運用程序中查詢。

長島鐵路將於24日下午增加12列額外的列車。（取自MTA官網）
長島鐵路將於24日下午增加12列額外的列車。（取自MTA官網）

長島鐵路 紐約市 地鐵站

上一則

感恩節火雞熱銷 多家燒臘店人手不足取消代客加工

下一則

紐約市日增病例破千 市府：疫苗已接種 聚會可照常進行

延伸閱讀

快看世界／表達感激禮節各不同 各國如何慶祝感恩節？

快看世界／表達感激禮節各不同 各國如何慶祝感恩節？
感恩節火雞熱銷 多家燒臘店人手不足取消代客加工

感恩節火雞熱銷 多家燒臘店人手不足取消代客加工
沒接種就開除 感恩假期機場安檢缺人手

沒接種就開除 感恩假期機場安檢缺人手
灣區感恩節假期出行 最佳和最塞路段看這裡

灣區感恩節假期出行 最佳和最塞路段看這裡
感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

感恩節假期 芝2機場旅客翻倍 24日最高峰

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾

離婚因被踩底線？她分析：張蘭是大S生活最大的塵霾
威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚

威州遊行慘案/ 9歲童不治 增至6死 首次過堂嫌不斷掉淚
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁