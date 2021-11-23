非公民投票法案 紐約市議會下月料通過

紐約市 議會預計將在下月通過提案，允許80萬擁有合法工作身分的移民 擁有市級選舉投票 權，超過11萬華裔移民將首次有機會選舉市級民代；該提案已經取得市議會絕對多數支持，市長也無法行使否決權，但此前該提案因可能存在與州選舉法衝突之處而被擱置，但目前法律障礙已經解決；市議長張晟(Corey Johnson)也一改謹慎態度，稱將推動提案通過。

這項名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的提案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

紐約時報報導，預計這項提案將於12月9日表決通過；羅格貴茲表示，「民主黨應該關注紐約市，現在全美都在限制投票權，但我們在擴大投票權。」

根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多明尼加裔，11萬7500人為亞裔。