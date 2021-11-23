我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京大學成立4研究中心 全以習近平思想為名

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

非公民投票法案 紐約市議會下月料通過

記者和釗宇／紐約報導

紐約市議會預計將在下月通過提案，允許80萬擁有合法工作身分的移民擁有市級選舉投票權，超過11萬華裔移民將首次有機會選舉市級民代；該提案已經取得市議會絕對多數支持，市長也無法行使否決權，但此前該提案因可能存在與州選舉法衝突之處而被擱置，但目前法律障礙已經解決；市議長張晟(Corey Johnson)也一改謹慎態度，稱將推動提案通過。

這項名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的提案由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30日的居民，就可有市級選舉投票權，除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生及工作簽證配偶(H-4)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

紐約時報報導，預計這項提案將於12月9日表決通過；羅格貴茲表示，「民主黨應該關注紐約市，現在全美都在限制投票權，但我們在擴大投票權。」

根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多明尼加裔，11萬7500人為亞裔。

紐約市 投票 移民

上一則

紐約觀光客回籠 「明年才會真正復甦」

延伸閱讀

紐約觀光客回籠 「明年才會真正復甦」

紐約觀光客回籠 「明年才會真正復甦」
紐約法國菜名廚布呂德 獲選全球最佳餐廳老闆

紐約法國菜名廚布呂德 獲選全球最佳餐廳老闆
DE BEERS紐約秀頂級美鑽 上流千金都來了

DE BEERS紐約秀頂級美鑽 上流千金都來了
破解疫苗迷思 紐約市鼓勵打加強針

破解疫苗迷思 紐約市鼓勵打加強針

紐約華文協會 頒發海外著述獎

紐約華文協會 頒發海外著述獎

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

2021-11-21 02:29

超人氣

更多 >
金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」

大S有遠見 離婚分產成大贏家 律師讚「離婚的標竿」