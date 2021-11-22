封鎖紐約大橋開派對 亞當斯痛批鬧事者將嚴辦

數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（取自視頻截圖）

根據分享在社群媒體 的視頻顯示，數十名鬧事者及幾十台車輛封鎖了紐約市 考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，一群人在橋中間唱歌狂歡、還飆車，場面如同夜店派對；即將上任的新市長亞當斯 (Eric Adams)22日對此事發表評論，稱該事件實屬「無理取鬧」，會嚴格徹查參與人員，不容許鬧事者讓紐約陷入混亂。

目前尚不清楚封橋狂歡事件發生於何時，但亞當斯今早對福斯新聞網(Fox News)透露，事發於剛過去的周末，執法人員已經調取錄像進一步調查。

影片來源：YouTube LLN NYC

「一些人非法封鎖了這座橋，以便他們在上面拍攝視頻，發帖在社群網路，完全不尊重其他紐約市民。」亞當斯表示，「我們不斷看到諸如此類的事件發生，作為遵紀守法的公民，這不是我們的城市應該呈現的樣子。」

視頻中除了隨著音樂起舞的人群以外，甚至有跑車在跟隨音效瘋狂旋轉，亞當斯說：「這讓人難以接受，不得不說我們的城市正在陷入混亂。」

對於視頻中的參與者，亞當斯表示一定要嚴格徹查，「必須找到所有參與這種無理取鬧活動的人，並讓他們負擔相關的法律責任；紐約不該變成一個混亂糟糕的城市，這是對我們的市民和遊客的不尊重。」亞當斯再次重申他競選時的承諾，即嚴厲打擊全市的犯罪活動。