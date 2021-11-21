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賓州華男外賣郎開槍自衛 3名持槍非裔劫匪1死2傷

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賓州華男外賣郎開槍自衛 3名持槍非裔劫匪1死2傷

記者張心／紐約報導
華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）
華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

20日晚間12時左右，家住賓州費城的一名華男外賣員，在回家時遇到三名非裔男子持槍搶劫，華男見狀聲稱錢財在車上，在分散歹徒注意力的時刻，拔槍射擊三名犯罪分子；目前歹徒一死兩傷，受害華男並無人身和財產損失，警方正在進一步調查此案。

據消息人士表示，案發地為費城Mayfair的3200 Longshore，當晚華男剛停車回家，鑰匙才插在門上，背後就被兩把槍頂住，回頭看到三位非裔歹徒持槍搶劫。情急之下，華男表示錢財都在車裡，將歹徒支開到院內的車子附近，等歹徒搜車時，華男拿出身上的槍向三名歹徒開槍，兩名遭多次槍擊，一名現場跑掉後到警局自首。

警方表示，受傷劫匪在被警方送往Jefferson-Torresdale醫院後，一名不治身亡，一名仍處於緊急狀態。

消息人士表示，外賣員已經兩次被警察調查問話。

附近華人居民表示，雖然不喜歡暴力，但是這是緊急情況下的自衛，如果外賣郎不開槍，那歹徒就會反向開槍傷害他，這種情況下，外賣郎的行為完全可以理解。

影片來源：YouTube 6abc Philadelphia

影片來源：YouTube CBS Philly

華男 費城 非裔

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