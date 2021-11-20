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紐約市警士氣低迷 調查顯示超半數希望當初未選擇從警

捅死父親後棄屍街頭 布魯克林非裔男外州落網

記者顏潔恩／紐約報導
非洲裔男子亞當斯(Joseph Adams)涉嫌捅傷父親46次後，將其屍體遺棄街頭。(市警提供)
非洲裔男子亞當斯(Joseph Adams)涉嫌捅傷父親46次後，將其屍體遺棄街頭。(市警提供)

紐約布魯克林一名非洲裔男子上個月涉嫌用刀捅傷父親46次致死後，用塑料袋包著屍體遺棄在街頭，警方發現後發布全國通緝令；兇嫌不久前遭一名路易斯安那州(Louisiana)警員認出被捕，目前已遣返紐約市，面臨兇殺指控。

26歲的亞當斯(Joseph Adams)10月16日涉嫌在賽普拉斯山(Cypress Hills)弒父，後來的醫院報告顯示，他曾46次用刀來回捅49歲父親Christopher Adams的身體，下手殘忍；兇嫌隨後用黑色塑料袋包裝父親的屍體，遺棄在Van Sinderen交Herkimer街處，不久後被人發現，紐約市警發起通緝令逮捕亞當斯。

近日亞當斯出現在路易斯安那州Gretna的小鎮，一次外出時被當地警員認出，截停他的車後將其拘捕；紐約市警接到通知後，派出警探前往將亞當斯遣返回紐約，他目前已在布魯克林刑事法庭過堂，被控謀殺、藏屍、篡改實物證據、非法持有武器等罪名。

根據消息，亞當斯在2014年曾被逮捕和控罪過，他在交友軟體上結識一名女子，一個月後約對方來到海軍公園(Marine Park)吃飯；但趁無人時把她拉到一個隱密的地方，用槍威脅對方為他口交、隨後試圖強姦她，受害者的頸項和手也被亞當斯用刀畫傷。

紐約市 亞當斯 遣返

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