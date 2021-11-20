紐約市警士氣低迷 調查顯示超半數希望當初未選擇從警

紐約市警士氣低迷。一份內部調查顯示，超半數希望當初未選擇從警。(記者張晨/攝影)

在非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)引發的人權運動、黑人的命也是命 (Black Lives Matter)、撤資警察 (Defund The Police)以及新保釋法施行的大社會背景下——紐約市 警一份針對6000名警員的內部調查顯示，有超過半數人希望從開始就未選擇從警。

大多數參與調查的人認為紐約市的治安情況只會變得更糟，在接受調查的5935名受訪者中，有79%的人表示，他們認為全市在兩年內不會變得更安全。

不僅56%的警察表示，如果再來一次，他們不會戴上警徽；而且有46%人的認為公眾不尊重也不信任他們；73%的警察認為警民關係已經降至冰點。

在接受調查的警員、探員、警佐、警官和督察中，有多達80%的人擔心因為打擊犯罪反而會承擔刑事責任、被起訴或受到不公平的紀律處分。

今年3月，市議會通過了一系列針對市警的改革措施，其中包括終止對警察的「有資格豁免權」，該豁免權保護警員免受民事訴訟。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說，「這對市長當選人亞當斯(Eric Adams)來說不妙，他不僅從市議會和奧伯尼那裡接手了很多爛攤子，而如今他又得到了一個士氣低迷的市警局。」

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，這樣的結果並不令任何人驚訝，即將卸任的白思豪和市議會仍在繼續出台懲罰警察和破壞公共安全的政策，惡劣的工作環境和低於標準的薪酬讓所有人都想盡快離開；「新市府有一堆爛攤子要清理，他們需要從被圍困的市警開始。」

市警總局局長希爾(Dermot Shea)在一封關於內部調查的信中說道，2020年對是一個巨大的、前所未有的挑戰，我們也知道還有更多的障礙需要克服；但經歷了這一切，你們一直在為建設一個更安全、更穩定的紐約市而努力，為此，我要感謝你們。