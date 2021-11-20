我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳辭世18年 傳記電影催淚 港人哭梅姐也哭香港

紐約市警士氣低迷 調查顯示超半數希望當初未選擇從警

紐約市警士氣低迷 調查顯示超半數希望當初未選擇從警

記者張晨／紐約報導
紐約市警士氣低迷。一份內部調查顯示，超半數希望當初未選擇從警。(記者張晨/攝影)
紐約市警士氣低迷。一份內部調查顯示，超半數希望當初未選擇從警。(記者張晨/攝影)

在非洲裔男子弗洛伊德(George Floyd)引發的人權運動、黑人的命也是命(Black Lives Matter)、撤資警察(Defund The Police)以及新保釋法施行的大社會背景下——紐約市警一份針對6000名警員的內部調查顯示，有超過半數人希望從開始就未選擇從警。

大多數參與調查的人認為紐約市的治安情況只會變得更糟，在接受調查的5935名受訪者中，有79%的人表示，他們認為全市在兩年內不會變得更安全。

不僅56%的警察表示，如果再來一次，他們不會戴上警徽；而且有46%人的認為公眾不尊重也不信任他們；73%的警察認為警民關係已經降至冰點。

在接受調查的警員、探員、警佐、警官和督察中，有多達80%的人擔心因為打擊犯罪反而會承擔刑事責任、被起訴或受到不公平的紀律處分。

今年3月，市議會通過了一系列針對市警的改革措施，其中包括終止對警察的「有資格豁免權」，該豁免權保護警員免受民事訴訟。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)說，「這對市長當選人亞當斯(Eric Adams)來說不妙，他不僅從市議會和奧伯尼那裡接手了很多爛攤子，而如今他又得到了一個士氣低迷的市警局。」

市警察公會(PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示，這樣的結果並不令任何人驚訝，即將卸任的白思豪和市議會仍在繼續出台懲罰警察和破壞公共安全的政策，惡劣的工作環境和低於標準的薪酬讓所有人都想盡快離開；「新市府有一堆爛攤子要清理，他們需要從被圍困的市警開始。」

市警總局局長希爾(Dermot Shea)在一封關於內部調查的信中說道，2020年對是一個巨大的、前所未有的挑戰，我們也知道還有更多的障礙需要克服；但經歷了這一切，你們一直在為建設一個更安全、更穩定的紐約市而努力，為此，我要感謝你們。

警察 紐約市 黑人的命也是命

上一則

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

下一則

捅死父親後棄屍街頭 布魯克林非裔男外州落網

延伸閱讀

MTA獲巨額補助仍收堵車費 通勤族不滿

MTA獲巨額補助仍收堵車費 通勤族不滿
紐約客談／市府權力轉移 公校安全拉警報

紐約客談／市府權力轉移 公校安全拉警報
促進疫後恢復 霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗

促進疫後恢復 霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗
霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗 促進疫後恢復

霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗 促進疫後恢復

紐約市人口回流 恢復淨增長

紐約市人口回流 恢復淨增長

熱門新聞

一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09

超人氣

更多 >
拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光
紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過
中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑