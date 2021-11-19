紐約法拉盛街頭深夜爭執 華男被誤當攻擊者遭刺亡

35歲的王震鐘日前深夜，與他人在紐約法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人刺傷後傷重不治；圖為發生命案的街道附近。(取自谷歌地圖)

35歲的華裔 男子王震鐘(ZhenZhong Wang，姓名皆音譯)日前深夜，與他人在法拉盛 一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人誤當成攻擊者，用刀刺進胸膛，因傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡。

根據警方消息，王震鐘於16日晚11時35分左右，與多名男性同伴前往位於友聯街交31路(31th Dr.)公寓樓附近，試圖敲門，要求進入屋內；警方稱，王震鐘與同伴在案發地門前逗留約半小時，後與居住在屋內39歲華裔女子發生口角。

警方表示，39歲的華女 隨後從屋內拿出兩把刀，王的同伴從工地拿起一把鏟子，雙方矛盾升級；王震鐘嘗試從中勸架，一度將華女從背後拉開，但這名女子誤認為王震鐘想要攻擊他，轉而將刀刺進受害者的胸膛。

王震鐘的同伴立即報警求助，急救人員將他送往法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)救治，但因傷勢過重，被宣布不治身亡。

警方於17日上午傳喚了這名39歲的華女，目前案件尚在調查中，並未正式拘捕這名女子。

根據警方消息，王震鐘與同伴前往的地址為一家在公寓樓內經營的按摩院，尚不清楚是否與這起案件有關。

警方呼籲，任何知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。