霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗 促進疫後恢復

紐約州長霍楚。(美聯社)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)18日表示，希望紐約市 企業新年以後能讓員工回到實體工作崗位，或者制定混合工作計畫，以促進紐約市疫後經濟恢復、挽救小商業者，她還提出紐約市須改善治安、整治遊民問題，迎接員工返崗。

霍楚18日早參加「更好紐約協會」(Association for a Better New York)活動會見商業界領袖時表示，企業員工們長時間不返崗已經讓紐約市的小商業者遭受重創，他們依賴員工的日常消費，「人們需要知道，紐約市現在的感染率只有1%左右，市民接種率很高，而且正在打補強針，大家在街上也自覺戴口罩；市民都在做正確的事，所以返崗是安全的。」

她說，為迎接返崗，州府和市府也將盡力支持；霍楚表示，並不只是疫情 在阻礙員工返崗，紐約市的治安也亟待改善，槍擊案、尤其是地鐵犯罪率飆升的問題可以解決，她將與新任紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市警局合作，「我們必須讓人們感到安全，現在人們對紐約市的感覺和疫情前不太一樣；紐約市歷史上就面臨過犯罪問題，但是我們克服了；實際上，犯罪問題不是長期問題，而是可以很快解決的短期低潮。