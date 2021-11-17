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紐約曼哈頓華埠聯邦大樓傳炸彈包裹威脅

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紐約曼哈頓華埠聯邦大樓傳炸彈包裹威脅

記者張晨/紐約報導
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方在現場調查。(記者張晨/攝影)
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方在現場調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。

目前轄區市警五分局，後續增援警力以及直升機均出動，聯邦調查局也有探員陸續達到現場。

警方正全力疏散周邊商住戶，且正值下班高峰，不少人跑出辦公大樓在警員的指揮下撤離。

影片來源：記者張晨

影片來源：記者張晨

影片來源：記者張晨

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方在現場...
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方在現場調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封...
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封鎖線。(記者張晨/攝影)
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封...
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封鎖線。(記者張晨/攝影)
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封...
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封鎖線。(記者張晨/攝影)
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封...
曼哈頓距離華埠僅兩街之隔的聯邦政府樓17日晚間傳可疑炸彈包裹威脅。圖為警方拉起封鎖線。(記者張晨/攝影)

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