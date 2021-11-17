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疫未歇 白思豪：無論是否接種 民眾旅遊聚會前應先檢測

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日建議市民，即便已經接種疫苗，假日季外出旅遊也應該提前進行新冠檢測。圖為曼哈頓洛克菲勒中心前。(美聯社)
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)17日建議市民，即便已經接種疫苗，假日季外出旅遊也應該提前進行新冠檢測。圖為曼哈頓洛克菲勒中心前。(美聯社)

紐約州新冠疫情近期有所反彈，紐約市白思豪(Bill de Blasio)17日建議市民，即便已經接種疫苗，假日季外出旅遊也應該提前進行新冠檢測

市府17日公布一份新的防疫指南，建議任何假日季旅行或聚會的民眾，無論是否接種疫苗，出行前都應進行新冠檢測，以確保降低感染率；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，「這樣做可以增加一層防護，尤其是在多人聚會場合。」

市府表示，檢測仍主要適用於未接種人士，強調參與聚會的所有人都接種，才是假日季最安全的聚會方式；市府將在未來幾周內採取一系列檢測舉措，將移動監測車數量從40輛增至70輛，並由檢測和追蹤小組(Test and Trace Corps)在全市五區舉辦9000場檢測活動，其中政府樓將舉辦3000場，教會將舉辦超過1000場。

白思豪表示，無論是感恩節、「親友歡聚感恩節」(Friendsgiving)、光明節(Hanukkah)、寬扎節(Kwanza)還是聖誕節，「民眾都應該先檢測再活動。」

此前，州長霍楚(Kathy Hochul)表示近期疫情有抬頭趨勢，尤其是西紐約和手指湖地區，若疫情進一步擴大，不排除收緊防疫措施；不過，目前紐約市的檢測陽性率仍在1.9%的低位，遠低於西紐約地區的8%；白思豪表示，目前不考慮收緊防疫措施。

檢測 紐約市 白思豪

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