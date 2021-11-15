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疫情反彈 白思豪：全市成年市民皆有資格接種補強針

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。美聯社
紐約市長白思豪(Bill de Blasio)。美聯社

紐約市新冠疫情數字近日有所增加，為防冬日來臨疫情反彈，市長白思豪(Bill de Blasio)15日宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。

此前，接種過莫德納和輝瑞疫苗的民眾，只有65歲以上或患有基礎病者才有資格接種補強針，所有接種嬌生疫苗的成年人也可接種補強針，本次則擴大至所有成年人；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，市府已經指示所有醫療機構，增加補強針供應量，「市民接種補強針不應有障礙；我們不希望任何有意接種的市民因資格問題而接種不成，也希望優先為那些打補強針裨益最大的人群接種。」

白思豪上月已接種補強針，他說，市府擴大補強針接種人群符合聯邦政府規定；「打補強針的人越多越好，我們應該採取最寬泛、最有包容性的接種資格畫分方式，確保所有希望打補強針民眾都有機會接種。

不過，補強針接種也有時間限制；喬克西表示，若民眾此前接種的是莫德納和輝瑞疫苗，必須完全接種六個月之後，才能接種補強針；嬌生疫苗的接種者，則需等兩個月之後；市衛生局數據顯示，目前全市補強針已累計施打63萬劑。

根據市府數據，儘管全市新冠住院人數保持在低位，但日新增感染人數正在增加，14日就新增972例；喬克西說，疫情反彈並非不可預期，因為冬季氣溫降低，更多民眾選擇室內活動；他表示，疫情反彈更說明接種的重要性，「補強針能夠提供更多一層的保險，讓我們呼吸地更輕鬆，無論是對我們自己還是親朋好友都有好處，尤其是節假日聚會還是旅遊。」

疫苗 疫情 莫德納

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