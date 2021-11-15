龍捲風襲擊長島 樹木連根拔起 民宅被砸兩半

長島遭遇龍捲風，萊維敦一棟民宅被樹木壓毀。（取自推特）

國家氣象局(National Weather Service)14日確認，13日晚間襲擊長島 的大風是龍捲風 (tornado)，移動速度飛快，且破壞力強大，納蘇郡(Nassau County)多地受災嚴重，不少樹木坍塌、民宅被砸。

根據國家氣象局發布的報告，此次龍捲風評級為EF-0，時速65至85哩，首先在伍德米爾(Woodmere)出現，瞬間擊毀大量樹木和電線桿，之後以50哩的時速向罕普斯狄(Hempstead)移動。

國家氣象局測量人員在勘察散落的碎片和房屋毀壞情況後，發現龍捲風升起後又降落在尤寧戴爾(Uniondale)，掀翻了那裡一座兩層殖民建築的屋頂，把其帶落在附近一座房子上，四周到處都是房屋材料的碎片。

再之後，龍捲風著陸在萊維敦(Levittown)，將一顆巨大的樹木連根拔起，把旁邊的民宅砸至一分為二；所幸該房屋目前正在裝修中，事發時空無一人，未有人員傷亡。

「簡直難以置信，這麼一顆巨大的樹能完全脫離地面飛出去，太瘋狂了。」附近居民Nick Barberio回憶。

「我在家裡躲著，眼看著各種各樣巨型的物品在街上被吹來吹去，我不敢相信自己的眼睛。」居民Carol Nelso表示，家旁邊的Clover Lane街區，一棵巨大的數倒在一處工地前，工人們趕在最後一秒鐘逃走。

國家氣象局的報告顯示，EF-0暨龍捲風的行動路徑大約持續了0.25哩，最高風速達到每小時85哩，這是歷史記錄中龍捲風第一次於11月出現在長島。

PSEG電力公司也透露，當晚長島有超過1萬2000戶停電；當地官員正在統計這場龍捲風為長島造成的嚴重破壞。

國家氣象局調查員也表示，將繼續勘察蘇福克郡馬斯迪克(Mastic)鎮和雪莉(Shirley)鎮，除此之外，也會到訪康乃狄克州 的斯托寧頓(Stonington)、老萊姆(Old Lyme)、布蘭福德(Branford)和柴郡(Cheshire)。