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駐紐約台北經文處 「時代雜誌」登全頁廣告

記者顏嘉瑩／紐約報導
經文處近日在時代雜誌上登廣告，強調台美關係正透過語言合作開啟全新篇章。(經文處提供)
經文處近日在時代雜誌上登廣告，強調台美關係正透過語言合作開啟全新篇章。(經文處提供)

台美自2020年底簽署「台美教育倡議」以來，透過多種管道積極擴大現有的華語及英語教育合作計畫，以創造更多雙向語言學習，透過教育拉近彼此距離、深化夥伴關係，而駐紐約台北經濟文化辦事處近日也在「時代雜誌」(TIME Magazine)刊登全頁彩色廣告，強調台美關係正透過語言合作開啟全新篇章。

文中引用駐美代表蕭美琴的談話，強調台灣「和美國大學一樣，高度重視學術自由及言論自由等價值」；另外也提到，語言是人類社會最基本的連結形式，有助促進文化交流、帶動經濟發展，更能建立長期友誼，而「台美教育倡議」將進一步強化台美雙方互動、深化合作，並彰顯兩國對民主自由價值之共同承諾。

自簽署倡議以來，台灣即透過各種管道，推廣雙方合作，像是鼓勵美國及台灣大專院校建立校對校合作的「台灣優華語計畫」，就是由台灣協助招募及補助華語教師前往美國授課，並提供教學資源；截至目前為止共有31所大學參與，日前賓州州立大學(PSU)也和國立台灣師範大學簽署合作備忘錄，成為美東地區第一所與台灣學校合作推動「優華語」計畫的公立大學。

同時在僑委會的推動下，美國各地也將陸續成立15所「台灣華語文學習中心」，推廣具台灣特色的華語文教學，目前紐澤西州的梅山及普林斯頓中文學校均已展開運作。

近來孔子學院遭到外界批評為中國的政治工具，並紛紛關閉，讓美國各界更加重視語言學習的中立性，確保其不受言論審查；哈佛大學暑期中文課程則將從明年起從北京移往台北。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，「台灣自由開放的學習環境，是我們的優勢和資產；台灣作為美國可信賴的夥伴，有能力在美國華語文教育扮演重要角色，為美國學生提供自由、民主、多元的華語文學習環境」，他說，台灣政府將持續拓展與美國各州政府和重要大學的合作機會，分享台灣優質的華語文教學資源，也讓美國更加瞭解台灣的民主經驗和自由價值，盼藉此深化台美間基於共享信念的緊密夥伴關係。

台灣 美國 教育

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