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紐約遊民將亞裔女推下月台 倒打一耙稱是自衛

記者顏嘉瑩／紐約報導
日前在時報廣場地鐵站內，歐提茲出手搶走36歲亞裔女子的錢包，並將她推下月台，導致頭部受傷。(記者顏嘉瑩/攝影)
日前在時報廣場地鐵站內，歐提茲出手搶走36歲亞裔女子的錢包，並將她推下月台，導致頭部受傷。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前在曼哈頓時報廣場地鐵站內，一名遊民男子出手搶走另一名等車亞裔女子的錢包，並將她推下月台，導致頭部受傷，嫌犯則被以攻擊罪起訴；日前他出庭時，其代表辯護律師表示，其實嫌犯才是受害者，是出於自衛才會推人下月台。

根據警方，本月12日約下午1時45分，32歲的嫌犯歐提茲(Carlos Ortiz)在42街地鐵站內，搶走36歲受害亞裔女的錢包，並將她推下北向R車的月台；當時現場有不少目擊者見狀，也跳下月台將女子救上來，同時也抓住試圖逃離的歐提茲，直到警方趕到現場。

受害的亞裔女子頭部受傷，被送往表維醫院(Bellevue Hospital)，而歐提茲則被檢方以攻擊(assault)罪起訴。

歐提茲在近日出庭，其來自紐約法律援助處(Legal Aid Society)的代表律師懷特(Francis White)辯稱，現場目擊者在接受警方問訊或媒體採訪時，將歐提茲描述成一個「搶匪」，對他非常不公平，在某方面來說，歐提茲也成為受害者。

根據曼哈頓助理地區檢察官公布現場監視畫面，在歐提茲將受害女子推下月台前，女子疑似有出手打他；該名助理地區檢察官說，畫面顯示，歐提茲推下亞裔女前，她襲擊或試圖襲擊他，另外還有一名目擊者表示，亞裔女在被推之前打了歐提茲。

懷特請求將歐提茲保釋，但被法官駁回，最後將保釋金定為5000元；根據法庭文件，歐提茲此前在紐約有一項輕罪指控、康州則有另外兩項輕罪紀錄。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前也針對該案在推特上發文，表示希望受害亞裔女能夠完全康復，同時她也在與大都會運輸署(MTA)及相關單位溝通，創建更安全的公共交通環境，「沒有人在搭乘地鐵或走在街上時，應該感到害怕。」

亞裔 地鐵站 紐約

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