前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國 外交官鍾丹(Dan Zhong，姓名皆音譯)2019年因人口販賣、強迫勞工罪名成立，被判入獄15年；紐約 東區聯邦檢察官13日表示，鍾丹通過一系列違法行為謀取利益，要求充公其出事前作為己用和非法囚禁工人的六套房產。

現年51歲的鍾丹於2001至2006年在中國駐紐約總領事館任職、2006至2009年在中國駐美大使館任職，與至今未落網的共犯王嵐東(Landong Wang)，共同經營中國日林建築公司的美國分公司；自2010年起，二人為中國籍工人申請A2和G2簽證，以整修和翻新中國駐美領事館大樓為由，將他們從中國運輸來美。

但實際上他們卻被送往長島 和皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)裝修豪宅，還充當鍾丹的僕人使喚，照料其生活起居；他還強制工人繳納高額保證金，並將國內的房產作為抵押，這些工人來美後每日超時工作，但未獲任何薪水。

鍾丹於2016年被捕，2019年被陪審團判共謀罪、人口販賣罪、強迫勞工罪、契約奴工罪和簽證詐欺罪五項罪名成立，被判入獄15年。

聯邦檢察官表示，鍾丹通過一系列違法行為獲得的六棟房產，包括長島一棟價值1千萬豪宅、曼哈頓一棟14層辦公高層建築、新州澤西市的家庭房子應被沒收；這些房產中大多是鍾丹私用，在新州的房子則是當時20多名工人的住宿，環境條件極差，為防止工人逃跑，他們進入住所後屋門就從外邊被鎖死。