紐約皇后區亞裔聚集地酒吧響槍聲 居民不滿

近百名社區民眾與民選官員日前在酒吧前抗議集會，要求市府停業整頓Kloud Tequila Grill酒吧。(本報檔案照)

一家在奥本黛尔亞裔 聚集區營業的酒吧，因凌晨噪音擾民，客人隨地小便、亂扔垃圾，曾遭到當地居民抗議，13日凌晨，這家酒吧內爆發槍戰，警方當場逮捕了19歲的嫌犯，案件尚在調查中；當地居民對此感到擔憂，期盼市府關閉這家酒店整改。

根據警方消息，位於奥本黛尔北方大道192-08號的Kloud Tequila Grill酒吧，13日凌晨2時20分發生槍擊 案；市警111分局的警員趕到現場後，發現一名35歲的男子頭後部被子彈擦傷，另有一名29歲的男子雙腿中彈。

警方表示，兩名傷者被送往附近醫院急救，情況已經穩定，警員當場逮捕了19歲的嫌犯，沒收了作案槍枝；警方表示，案件尚在調查中，尚不清楚三人爭執的原因。

這家酒吧位於亞裔聚居地，今年10月底因店家凌晨噪音，以及客人隨地小便、亂扔垃圾等問題，遭到當地居民投訴，近百人集會，要求市府關閉這家酒吧整改；州酒類管理廳(New York State Liquor Authority)紀錄顯示，該店於2019年收到11張相關罰單，疫情爆發後，收到156宗311與十次報警投訴。

居住在奥本黛尔的張Alice表示，雖然酒吧距離自家還有幾個街口，但日前看到該店凌晨噪音擾民的消息後，已震驚不已；她說，自己與丈夫看中附近的居住環境，20多年前通過貸款 在當地購買這家住宅，如今在家附近發生槍擊案，讓她更擔憂附近的治安，期盼市府能夠關店整改。

當地的居民、奥本黛尔北方協會的主席楚拉皮斯(Theodora Tsourapis)表示，這家酒吧在沒有酒牌的情況下運營，居民無論撥打311還是911都沒有管理，讓他感到擔憂，「這家酒吧正在摧毀社區」。

對於這家酒吧的噪音投訴，111分局局長包塔拉汀(John Portalatin)曾表示，警方自酒吧重啟以來收到多起投訴，但警員到達現場後，發現酒吧的室內音樂分貝沒有超標，噪音來自後院牆的回音；他指出，警方已對業主開出14張罰單，並每逢周末增派兩名警員在附近巡邏，嚴查噪音違規的問題。