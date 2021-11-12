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布魯克林高速公路上演追緝戰 男子持槍威脅被警擊斃

記者顏潔恩／紐約報導
面對嫌犯的威脅，警方最終開槍射擊。(目擊者提供)
面對嫌犯的威脅，警方最終開槍射擊。(目擊者提供)

紐約布魯克林貝爾公園大道(Belt Parkway)11日傍晚上演一場高速公路追緝戰，一名男子在發現警車接近後，加快車速逃走引起嫌疑，不久後遭警方重重包圍，拿著一把手槍從車上走下來；警方多次叫他放下武器，可男子不願配合，最終被警方開槍射擊，送往醫院後不治身亡。

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)在案發後召開記者會，11日4時左右，市警高速公路巡邏隊一名警員在Bay8街東行的路上巡邏；當靠近一輛灰色大切諾基(Jeep Cherokee)轎車時，該名駕駛踩油門拉開距離，引起警員的懷疑，於是追上前。

(影音來源：CBS New York YouTube頻道)

哈里森說，警員超過對方的車子停在前端，駕駛直接撞上車尾，接著往東前行；第二支巡邏隊在要求支援下作出回應，成功在距離Bay Parkway大道入口以東不遠的距離攔截該名駕駛，這名65歲的男子下車時手裡持著一把手槍，朝警員們走近。

警察發現後多次隔空叫他丟下手裡的武器，然而對方並未聽進去，自顧自地朝警察的方向走去；這時兩名警員幾乎同時開槍，男子身上多處中彈，隨後送到信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，不久後宣告不治。

目擊者表示，當時涉案人嘴裡不停叨念著「你阻止不了我，你要讓我走，你一定要讓我走」，之後預備著將手槍舉起來，警方別無他法而開槍；就算男子中槍倒在地上後，依然試圖開槍還擊，「他們(警察)沒有想要做到這一步，但那人很明顯要開槍，警方還能做什麼？」

哈里森表示嫌犯的手槍已在現場尋獲，他此前有七次逮捕紀錄；該案件造成貝爾公園大道雙向陷入交通壅堵數小時，至當日晚間才恢復正常。

男子被警方包圍後持槍下車。(目擊者提供)
男子被警方包圍後持槍下車。(目擊者提供)
警方在現場尋獲涉案男子的手槍。(市警提供)
警方在現場尋獲涉案男子的手槍。(市警提供)

警察 紐約 布魯克林

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