紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓的中央公園是紐約市 民運動、休閒的綠地，但11日早上，一個小時之內就有兩名女性在公園內遭到性侵 ，其中一名女性遭到嫌犯鎖喉、失去意識後被性侵；而日前在布朗士 ，則有另一名13歲的女童在放學回家路上，遭到另一名歹徒強脫下緊身褲性侵。

根據紐約市警消息，11日早約7時30分，一名女性在中央公園Wollman溜冰場附近慢跑，跑經過一名坐在長凳上的男子後，該名男子突然上前從後方抓住她並鎖喉，直到她失去意識。

警方表示，受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯性侵，而嫌犯早已經逃離現場；目前警方尚未公布女子傷勢。

在第一起案件發生後的45分鐘，在曼哈頓東103街靠近羅斯福高速公路(FDR Drive)處，警方接獲報案，有另一名女性在該處的步道遭到性侵，目前警方已經將第二起案件的嫌犯逮補，並著手調查兩起案件是否有關聯。

8日下午約2時30分，在布朗士還有另一名13歲女童，在放學回家的路上遭到性侵；警方表示，身穿灰色帽衫、頭戴黑色帽子的非洲裔嫌犯，在女童回家路上抓住她，強脫下女童的緊身褲後性侵，之後搶走女童手機逃離現場。

警方調查附近監視器畫面，在離Crotona公園僅一個街區遠的雜貨店門口捕捉到嫌犯身影，公布畫面後，有不少居民指認嫌犯身份，並希望早日將他逮捕；也因為該起案件，讓附近家長近日特意提醒孩子，應該提高警覺、小心陌生人。