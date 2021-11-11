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若亞當斯重建便衣止罪小組 非裔民權人士威脅發起暴動

記者和釗宇／紐約報導
已當選紐約市長的布魯克林區長亞當斯。(美聯社)
已當選紐約市長的布魯克林區長亞當斯。(美聯社)

已當選紐約市長的布魯克林區長亞當斯11日重申上任後將嚴厲打擊犯罪的立場；此前「黑人命也是命」(BLM)的多位領導者在與亞當斯會面後威脅說，若亞當斯重啟便衣止罪小組，就將發起「暴動」，要「血洗紐約市」；亞當斯11日強硬回擊，表態將嚴厲打擊犯罪，重建便衣止罪小組。

亞當斯10日與「黑人命也是命」大紐約分會聯合創始人紐瑟姆(Hawk Newsome)等13人舉行閉門會談；會見後，紐瑟姆在接受採訪時威脅道，如果亞當斯重組便衣止罪小組，就將發起「暴動」，「血洗紐約市」。

但亞當斯態度強硬，他11日接受福斯新聞採訪時表示，紐瑟姆在會面中並未威脅他，「他那些威脅的說法屬於譁眾取寵，他們也不代表整個『黑人命也是命』運動；他們知道我是什麼人，我的態度十分明確：紐約市必須安全，這是我要做的事；我的計畫也很明確：重建便衣止罪小組，這將讓紐約市變得安全。」

不過，紐瑟姆則表示亞當斯是個兩面派，「我們的運動已經在全球舉足輕重，他卻要淡化我們運動的影響，這是虛偽的。」他說，「黑人命也是命」運動去年成功遊說市議會通過了警察改革法案，而且疫情封鎖期間也在大紐約三州分發食物，「亞當斯去年曾打電話給我們，解釋為什麼他是紐約市長最佳人選，他知道非洲裔和西語裔尊重我們的工作；他在政治上方便時支持我們，但現在對他來說支持警察更好。」

紐約市 亞當斯 黑人

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