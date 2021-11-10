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霍楚任紐約州長後首訪華埠 2000萬元撥款振興華社

記者金春香／紐約報導
紐約州長霍楚宣布，華埠成為獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設。（記者金春香／攝影）
紐約州長霍楚宣布，華埠成為獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設。（記者金春香／攝影）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)10日到訪曼哈頓華埠，宣布華埠成為「紐約州下州地區振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative)第五輪資金補助十個地區之一，將獲得2000萬元撥款，投入到社區經濟建設，幫助華埠更快從新冠疫情中恢復。

影音來源：記者金春香

霍楚10日表示，她親眼見證多年來華埠的欣欣向榮，但也看到疫情期間社區遭到病毒和仇恨亞裔犯罪雙重打擊，「華埠是紐約深厚及多元文化的代表，華埠的繁榮對紐約，對整個世界來說都極為重要。」

霍楚在任副州長多年裡，幾乎年年都會到華埠，或是參加新春大遊行，或在華社拜票，新冠疫情在紐約爆發前的去年2月，她來到華埠參加新春活動，慰問因疫情而受打擊的小商家，今年3月更是親自到紐約中華公所，帶來州府提供的疫苗同時，呼籲民眾積極施打疫苗。

華埠將用這筆資金來繼續完成劉錦方場(又名且林士果)的華裔軍人忠烈坊(Kimlau Square Memorial)的修復，建立更多可負擔住房和老人公寓，以及興建文化和藝術場所，擴大綠地面積，在吸引更多遊客的同時，也為華埠居民和每日從紐約各地來這裡上班、購物、享受文娛活動的民眾提供更好生活。

華埠 紐約州 疫情

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