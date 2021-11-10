詹樂霞公布葛謨性騷調查問訊筆錄 葛謨毫無悔意

紐約前州長葛謨(Andrew Cuomo)。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)10日公布了前州長葛謨 (Andrew Cuomo)性騷擾 調查筆錄，這份長達515頁的包含了葛謨在調查中所做的宣誓證詞；葛謨在證詞中一再否認自己行為不當，對自己的言行也沒有任何悔意。

詹樂霞今年8月公布了葛謨性騷擾的調查報告，認定葛謨性騷擾的事實存在，導致葛謨在壓力之下宣布辭職；在調查期間，葛謨曾接受了調查官長達11小時的訊問；根據10日公布的筆錄，葛謨在被訊問期間多次表現出敵意，與詹樂霞指派的獨立調查官金賢俊(Joon H. Kim)爆發衝突，並極力為自己的行為辯護。

問訊過程中，葛謨一再表示自己從未不當撫摸過任何人，並試圖駁斥指控女性的說法；例如，當被問到與一名州府職員的肢體接觸時，葛謨表示，如果發生了任何觸摸行為，都是偶然事件，並非有意。

葛謨在證詞中表示，對自己在工作場合對女性的言行不感到後悔；他說，自己曾經「日常禮節性」地親吻過員工的面頰，而不是嘴唇，但他也表示，有時也有員工過來親他的嘴唇，但未指明是哪位員工；葛謨說，「有的人會這樣做，但絕不是那種浪漫親吻，只是輕輕碰一下嘴唇而已。」

同時，詹樂霞也公布了十名指控葛謨性侵的女性的證詞；部分證詞在調查報告中已被公布，本次公布的是原始筆錄。