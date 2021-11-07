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紐約馬拉松 疫情下回歸 3萬跑者奔馳 不少華人面孔

記者顏嘉瑩／紐約報導
雖然限制參賽選手人數，但場邊仍聚集不少選手親友加油打氣。(記者顏嘉瑩/攝影)
雖然限制參賽選手人數，但場邊仍聚集不少選手親友加油打氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

全球最大的馬拉松賽事、紐約馬拉松(TCS New York City Marathon)去年因疫情停辦，於7日回歸，舉辦第50屆的賽事，雖然參與人數限制在以往的六成，但仍不減民眾熱情，共3萬3000名參賽者馳騁紐約市街道，其中也有許多華裔選手。

作為六大馬拉松大滿貫賽事之一的紐約馬拉松，是最受全球馬拉松跑者歡迎的賽事，歷年參與人數最多，近年來每屆都有來自全球超過5萬名跑者參加；去年作為50周年，原本預計盛況將空前，負責舉辦的紐約路跑協會(NYRR)更是提前一年就準備好了系列紀念與慶祝活動，但無奈新冠疫情肆虐，被迫取消。

延至今年舉辦的第50屆紐約馬拉松，限制參賽人數僅可在以往的60%，約3萬3000名參賽者，而參賽者也需要提供疫苗接種證明，以確保賽事的安全舉行。

總長26.2哩的跑道橫跨紐約市五區，為加強防疫、減少人群聚集，選手們分階段性出發，早上8時起從史泰登島起跑、往北經過布碌崙(布魯克林)和皇后區、接著往西邊從皇后區大橋(Queensboro Bridge)抵達曼哈頓和布朗士，最終回到中央公園。

根據紐約路跑協會，今年由肯亞長跑好手傑普徹徹(Peres Jepchirchir)以兩小時22分39秒的成績，奪得女子組競賽；男子組則是由同樣來自肯亞的Albert Korir，以兩小時8分22秒領先完賽；今年總獎金為70萬元，男女均分。

首次參加紐馬的華裔鄭宇暉，則是與友人從康州前來赴賽；2018年才開始接觸跑步和參加馬拉松的他，在2019年報名了當地的一個半馬，原本想要在去年參加紐馬，但卻遇上疫情取消，今年才特意前來參加。

以兩小時53分跑完全程的鄭宇暉表示，即便中間有部分路段心理狀態比較辛苦，「感覺好像在黑暗隧道一樣」，鄭宇暉說，由於自己平時訓練的時候也都有做好心理建設，同時因為紐馬的觀眾很多、天氣很好，讓跑者在奔跑的時候也能相當舒服，並接受場邊觀眾的鼓舞和喝采，最後仍順利完賽。

第50屆紐約馬拉松7日回歸，3萬3000名參賽者馳騁紐約市街道。(記者顏嘉瑩/攝...
第50屆紐約馬拉松7日回歸，3萬3000名參賽者馳騁紐約市街道。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約馬拉松7日舉行，3萬3000名選手參賽，圖為連接史泰登島和布碌崙的維拉扎諾大...
紐約馬拉松7日舉行，3萬3000名選手參賽，圖為連接史泰登島和布碌崙的維拉扎諾大橋。(Getty Images)
紐約馬拉松7日舉行，3萬3000名選手參賽。(路透)
紐約馬拉松7日舉行，3萬3000名選手參賽。(路透)

紐約市 馬拉松 疫情

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