不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

雖然民主黨市長候選人亞當斯 (Eric Adams)已鎖定勝局，但根據市選舉局非官方統計數據顯示，華裔聚居的皇后區法拉盛、貝賽與布魯克林的日落公園等選區，選民更青睞共和黨 候選人史里華(Curtis Sliwa)；分析人士稱，因現任市府在教育與治安政策中罔顧亞裔 民意，導致選民轉投共和黨。

國會眾議員孟昭文在推特上點民包括州眾議會第25選區的李羅莎(Nily Rozic)、第26選區的布朗斯汀(Edward Braunstein)與第40選區的金兌錫等五位州眾議員，指出他們的選區在此次市長選舉中翻紅。

孟昭文表示，雖然不在籍投票尚未完成統計，但這些選區的多數民眾已轉投共和黨，她呼籲民主黨加強社區外展，鼓勵亞裔選民投票，「2020年(總統大選)中沒有任何一個社區的投票率增長超過亞太裔社區」。

根據市府統計，這些選區包括法拉盛、貝賽、小頸與灣台等亞裔聚集地，其中包括法拉盛的州眾議會第40選區的投票結果顯示，史里華領先亞當斯超過1400票；此外，史里華還在州眾議會第23選區、第25選區、第26選區、第30選區與第49選區的得票率均領先亞當斯。

史里華在州眾議會第23選區、第25選區、第26選區、第30選區、第40選區與第49選區的得票率均領先亞當斯。(取自Interactive Data Mapper圖表)

除了市長選舉外，皇后區的市議會第19選區選舉中，政治老將前州參議員艾維樂(Tony Avella)落後共和黨候選人帕拉迪諾(Vickie Paladino)1653票，政治世家的市議員瓦隆(Paul Vallone)在民事法庭法官選舉中也落後共和黨對手千餘票。

對此，金兌錫將民主黨在亞裔選區的失利，歸咎於市長白思豪(Bill de Blasio)強行取消資優班、對仇恨亞裔犯罪打擊不利以及未能妥善在疫情期間處理養老院問題等；他稱，因養老院醜聞，亞裔選民同樣對前州長葛謨(Andrew Cuomo)不滿，因此影響此次亞當斯的投票結果。

根據一份substack.com公布的報告，從2017年起亞裔選民對民主黨的支持率逐漸下降；數據顯示，白思豪於同年在市長選舉中對戰共和黨候選人瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，在亞裔人口占75%的選區中獲67%的得票率，遠超過對手33%的得票率。