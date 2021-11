白思豪：五至11歲兒童打疫苗 也將獲得100元獎勵

五歲至11歲兒童即日起可開始接種輝瑞新冠疫苗 (Pfizer),紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)4日表示,兒童接種新冠疫苗也適用於接種激勵政策,前往市府下屬接種點打疫苗的兒童將獲得100元獎勵。

BREAKING NEW$: Kids ages 5-11 are eligible to get the $100 vaccine incentive when they get the #COVID19 vaccine at a City-run site!



