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白思豪：五至11歲兒童打疫苗 也將獲得100元獎勵

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長白思豪。(美聯社)
紐約市長白思豪。(美聯社)

五歲至11歲兒童即日起可開始接種輝瑞新冠疫苗(Pfizer)，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)4日表示，兒童接種新冠疫苗也適用於接種激勵政策，前往市府下屬接種點打疫苗的兒童將獲得100元獎勵。

目前市府下屬接種點已經開始為兒童提供輝瑞疫苗，白思豪說，「我們非常希望孩子們和家長抓住這個獲取獎勵的機會，每個人都可以用這100元在假日季買點什麼。」

市府還將於下周開始在各公校輪流設置接種點，教育總監波特(Meisha Porter)表示，「現在，幾乎所有公校人員都可以接種疫苗，家長們每天早晨終於可以放心地送孩子上學，現在他們有了疫苗的強力保障，我們也終於可以採取這一公校重開的最後一步措施。」

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)強烈建議家長和監護人為孩子接種，他表示，聯邦疾病防治中心(CDC)的研究顯示，如果全市所有五到11歲兒童都接種，就能避免3萬8000個新增病例；「切記，感染新冠肺炎可能導致住院、進入加護病房以及落下後遺症，如氣短和腦霧(brain fog)。」

疫苗 公校 白思豪

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