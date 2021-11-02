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紐約史上第2位非裔市長 亞當斯確認當選

紐約史上第2位非裔市長 亞當斯確認當選

記者和釗宇／紐約報導
曾任警察的亞當斯，成為史上第2位非裔紐約市長。（路透）
曾任警察的亞當斯，成為史上第2位非裔紐約市長。（路透）

紐約市長普選2日落下帷幕，根據市選舉委員會的初步計票結果，截至2日晚21時20分，全市已開出25%的提前投票及初選日投票，民主黨候選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以73%的得票率大幅領先共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)；美聯社在投票結束後10分鐘就確認，亞當斯將擔任選第110任紐約市長，他也將成為繼丁勤時(David Dinkins)之後第二位非洲裔紐約市長，他將於明年1月1日就職。

數據顯示，截至2日晚9時20分，全市已開出25.56%的選票，亞當斯得票17萬7432張，得票率為73.4%；史里華得票4萬9659張，得票率20.54%。

由於紐約市民主黨選民為共和黨選民的七倍，所以普遍認為真正決定紐約市長人選的是今年6月的民主黨初選；亞當斯在初選中脫穎而出，在紐約市史上首次採用排序複選制的初選中，戰勝前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)、華裔前總統參選人楊安澤、市主計長斯靜格(Scott Stringer)等一眾強敵。

亞當斯1960年出生於一個布碌崙貧困家庭，在皇后區長大，父親是肉販，母親是清潔工人；他在青少年時期曾短暫走上歧路，參加黑幫，15歲時曾因為非法入侵被逮捕，遭到警員毆打，這令他下定決心要進入紐約市警察局，從內部進行改革；亞當斯在1980年代中期加入紐約市警察局，服務22年於2006年後退休，同年當選紐約州參議員，2013年當選布碌崙區長。

亞當斯競選中強調重塑紐約市公共安全，反對左派大砍警局經費的政策，並表示要實施更多親商政策，擺脫官僚主義，優化紐約市的營商環境；教育方面，他計畫保留並擴大消資優班(Gifted and Talented)項目；雖然他聲稱支持白思豪政府確立的關閉雷克島監獄、新建四座社區監獄的計畫，但也表示會和相關各區市議員協商解決此事。

紐約市 亞當斯 布碌崙

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