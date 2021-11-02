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紐約飛加州 華男毆空服員至腦震盪 辯稱只是伸懶腰

記者牟蘭／紐約報導
許布萊日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，毆打一名空服員，以1萬元保釋候審。(取自ABC7截圖)
許布萊日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，毆打一名空服員，以1萬元保釋候審。(取自ABC7截圖)

20歲的華裔男子許布萊(Brian Hsu，音譯)涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，向一名空服員連毆兩拳，導致飛機在科州迫降；他日前上庭時，辯稱他當時只是想使用洗手間，伸懶腰時不小心碰觸空服員，且右手受傷，無法攻擊他人，拒不認罪，法官將他的保釋金定為1萬元，下次上庭時間為15日。

根據科州檢察長辦公室的起訴書，許布萊因涉嫌於10月27日攻擊一名空服員，1日上庭時否認曾蓄意攻擊他人，法官斯佩思(Autumn D. Spaeth)將他的保釋金定為1萬元，定於本月15日在科州法院上庭。

起訴書中顯示，許布萊接受調查時表示，案發前，他只是想使用洗手間，伸懶腰時，手臂不小心撞倒了空服員，他指稱空服員因此變得「易怒」，不斷在他的面前揮舞手臂。

許布萊表示，他曾於2020年秋季，在紐約市上學時遭到他人攻擊，導致他的腦部受傷，出現耳鳴、頭暈等症狀，日前剛在羅德島州完成頭骨手術；他指，任何敏感的聲音與特殊的情況，會讓他的大腦陷入空白，導致他無法思考，尤其是可能傷害他腦部的行為，都會造成他「嚴重受傷或死亡」。

對於兩度毆打空服員，許布萊表示，他第一次碰到對方後，立即舉手後退，且右手曾在幾周前受傷，不可能握拳對他人實施攻擊，他否認在受害者臉上看到血跡，只稱自己被另一名男性空服員用「棕色膠帶固定雙腿以及塑料袋綁住雙手」。

許布萊的母親在案發當天與他乘坐同一班飛機返回加州，她在調查中表示，因兒子近期曾接受了腦部手術，導致他「似乎變得易怒」；她表示，兒子接受手術後，出現不能久坐的問題，時常需要站立後伸展手臂，並稱兒子因伸懶腰碰到了空服員，對方立即衝向兒子。

受害者否認許布萊及其母親的證詞，她說，案發當天，她與另一名空服員交談時，感到有人撞了她的頭部，轉頭後發現是許布萊，立即詢問對方是否需要幫助，他表示自己想去洗手間，但因洗手間有人使用，且飛機遇到氣流，她請求對方先返回座位，過後再使用洗手間。

交談後，受害人表示，許布萊用手肘打到她的頭，她立即伸手要求對方後退，另一名空服員介入後，許布萊卻再次靠近，揮舞手臂毆打了她；她說，此次被攻擊後，自己的頭部受到創傷，出現腦震盪，在飛機返回紐約市後，檢查鼻骨是否斷裂。

這起事件發生後，三名目擊者稱，許布萊在飛機備餐區毆打了這名空服員，其中一名目擊者稱，他看到空服員與許布萊發生爭執，後者用拳毆打了空服員的臉部；許布萊搭乘的美國航空公司發表聲明譴責他的行為，並將他列為黑名單，禁止他搭乘任何公司的航班。

相關法律規定，若乘客攻擊空服員，恐將面臨重罪的指控，罪成最高可面臨高達20年的監禁；聯邦航空管理局(FAA)數據顯示，疫情爆發後，有近5000例乘客不遵守航空規定，當局為此向違規者開罰超過100萬元。

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