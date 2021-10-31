紐約萬聖節遊行今年回歸 華人火力全開同歡

紐約市萬聖節活動「格林威治村萬聖節遊行」今年回歸，以「讓我們一起玩」(Let's Play)為主題，邀請大人孩子們同歡。（記者顏嘉瑩/攝影）

今年第48屆的紐約市萬聖節 活動「格林威治村萬聖節遊行 」(Village Halloween Parade)，在去年受到新冠肺炎疫情 影響取消後於10月31日回歸，以「讓我們一起玩」(Let's Play)為主題，邀請大人孩子們一起同歡；不少去年未參加遊行的華人，在今年得以再度參加活動，感到相當興奮，老早就開始準備，與朋友們相約狂歡，在疫情下度過特別的萬聖節。

被譽為全美最大慶典活動之一的格林威治村萬聖節遊行，在疫情前每年可吸引超過200萬人參與；去年該活動受到疫情無法舉辦大型聚會影響，而被迫取消，最後主辦方以舉辦虛擬的人偶遊行替代。

今年活動再度重回從曼哈頓春街(Spring St.)一路延伸至16街的第六大道，遊行中的重點巨型木偶，則由兒童藝術博物館(Children's Museum of Art)合作提供，木偶設計也加入孩子們的創意，以呼應活動主題；喜劇演員兼歌手Randy Rainbow則會擔任遊行總領隊(Grand Marshal)，並演唱新歌「Pink Glasses」。

今年在遊行隊伍中，看到不少華裔面孔，參與民眾表示，由於去年疫情無法參加活動，為彌補去年遺憾，得知今年的活動回歸，老早就開始準備，希望能夠藉此一掃疫情下的壞心情，好好享受一年一度的盛會。