LIRR直通曼哈頓東城鐵路試運行 確定明年全面通車

州長霍楚(右一)、國會眾議員梅隆尼(Carolyn B. Maloney)和MTA官員們搭乘首批試運行列車。（取自梅隆尼推特）

從明年起，皇后區和長島居民搭乘長島鐵路 (LIRR )前往曼哈頓 ，將不止有賓州車站(Penn Station)一個終點站選項。耗資110億，聯通LIRR和大中央車站(Grand Central Terminal)的東城通道(East Side Access)於31日上午揭幕，州長霍楚和大都會運輸署(MTA)官員搭乘首批試運行列車，宣布該線路將於2022年12月全面通車。

根據MTA官方聲明顯示，東城通道將使LIRR前往曼哈頓的載客量增加50%，正式上線後將每小時運行最多24列火車，預計會使皇后區和長島通勤客每天前往曼哈頓東城的路程時間縮短40分鐘，而且從中央車站(Grand Central Station)到甘迺迪機場(JFK)只需要不到40分鐘。

MTA還在今早揭幕了全新打造的35萬平方英呎客運站，內部設有餐廳、商鋪和藝術展，預計將便利16萬名通勤客，方便其在此搭乘開設的八條LIRR鐵路來往長島和曼哈頓，減輕賓州車站的擁堵和客運負擔。

本次的東城通道是長島鐵路100多年來首次擴建，也是1950年來美國歷史上最大的全新火車站台建設工程。州長霍楚表示，作為半個多世紀以來紐約建造的第一個現代化火車總站，東城通道將擴大鐵路服務，減少從皇后區和長島到曼哈頓東區的旅行時間，降低重要運輸樞紐的人員擁擠，「這也代表著在疫情恢復過程中，紐約始終處於領先地位。」