我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第3批美軍明年春抵台 接手輪訓任務

G20峰會公報草稿曝光 未明確設定碳中和目標期限

LIRR直通曼哈頓東城鐵路試運行 確定明年全面通車

記者張心／紐約報導
州長霍楚(右一)、國會眾議員梅隆尼(Carolyn B. Maloney)和MTA官員們搭乘首批試運行列車。（取自梅隆尼推特）
州長霍楚(右一)、國會眾議員梅隆尼(Carolyn B. Maloney)和MTA官員們搭乘首批試運行列車。（取自梅隆尼推特）

從明年起，皇后區和長島居民搭乘長島鐵路(LIRR)前往曼哈頓，將不止有賓州車站(Penn Station)一個終點站選項。耗資110億，聯通LIRR和大中央車站(Grand Central Terminal)的東城通道(East Side Access)於31日上午揭幕，州長霍楚和大都會運輸署(MTA)官員搭乘首批試運行列車，宣布該線路將於2022年12月全面通車。

根據MTA官方聲明顯示，東城通道將使LIRR前往曼哈頓的載客量增加50%，正式上線後將每小時運行最多24列火車，預計會使皇后區和長島通勤客每天前往曼哈頓東城的路程時間縮短40分鐘，而且從中央車站(Grand Central Station)到甘迺迪機場(JFK)只需要不到40分鐘。

MTA還在今早揭幕了全新打造的35萬平方英呎客運站，內部設有餐廳、商鋪和藝術展，預計將便利16萬名通勤客，方便其在此搭乘開設的八條LIRR鐵路來往長島和曼哈頓，減輕賓州車站的擁堵和客運負擔。

本次的東城通道是長島鐵路100多年來首次擴建，也是1950年來美國歷史上最大的全新火車站台建設工程。州長霍楚表示，作為半個多世紀以來紐約建造的第一個現代化火車總站，東城通道將擴大鐵路服務，減少從皇后區和長島到曼哈頓東區的旅行時間，降低重要運輸樞紐的人員擁擠，「這也代表著在疫情恢復過程中，紐約始終處於領先地位。」

大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(本報檔案照)
大中央車站將增設長島鐵路火車線，圖為曼哈頓中城東側的地下施工現場。(本報檔案照)

長島鐵路 曼哈頓 LIRR

上一則

專挑亞裔 4人犯罪團夥紐約上州竊近50萬元財物

下一則

周末晚高峰時段 3男紐約地鐵E線持槍打鬥

延伸閱讀

白思豪承諾1億多元修政府樓臨街牆、拆防護棚

白思豪承諾1億多元修政府樓臨街牆、拆防護棚
「這些屁話哪來的」 曼哈頓連環搶嫌犯 出庭粗話駁指控

「這些屁話哪來的」 曼哈頓連環搶嫌犯 出庭粗話駁指控
曼哈頓檢察官候選人：不讓精神病成犯罪藉口

曼哈頓檢察官候選人：不讓精神病成犯罪藉口
黑幫男子下東城、華埠威脅攻擊路人 警方上演追緝槍戰

黑幫男子下東城、華埠威脅攻擊路人 警方上演追緝槍戰
亞平會下東城3棟翻新平價屋 20日開放申請

亞平會下東城3棟翻新平價屋 20日開放申請

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
31歲情婦鄧海燕(Haiyan Deng)警方通緝圖。（警方提供）

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

2021-10-29 09:49
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
劉佳被拍到出入國會大廈。(東區聯邦法院提供)

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

2021-10-30 10:55

超人氣

更多 >
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬

瑪丹娜全裸趴床「致敬」夢露去世照 被罵大不敬
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦
汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了

汪小菲悄刪照？ 網瘋傳「大S將官宣離婚」 S媽說話了