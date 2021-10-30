紐約康尼島兒童萬聖節遊行 近百家庭長幼同樂

孩子們正觀賞著魔術表演。(記者顏潔恩/攝影)

紐約布魯克林康尼島 標誌性活動之一的兒童萬聖節遊行 ，時隔兩年後於30日在瑪摩利公園(Maimonides Park)回歸，吸引近百個家庭到場同歡；不少華裔孩童在父母的帶領下變裝出席活動，家長表示期待拿糖的孩子們，經過一年多的居家生活後對萬聖節的到來更興奮，變裝打扮上都很有自己的主見。

第11屆兒童萬聖節遊行由非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island) 攜手市議員崔馬克(Mark Tregyer)舉行，當天活動現場擺設許多攤位，給孩子們帶來肖像畫、身體彩繪、南瓜合影、充氣城堡遊樂設施以及魔術秀等，非常熱鬧。

作為亮點的變裝比賽開放給三至14歲的青年參與，並有18歲以上的監護人陪同出席，主辦方也設立多個獎項鼓勵家庭參賽，參賽者之後將獲得月神公園(Luna Park)入門票，在園內搭乘遊樂設施兩小時。

來自布魯克林的張女士和丈夫、七歲兒子前來，她說兒子去年就頻問什麼時候能出去扮裝拿糖，暌違一年後再賀萬聖節，表現得異常興奮；當天他扮演的是「神鬼奇航」中的海盜船長Jack Sparrow，除購買帽子和玩具劍等配件外，身上衣服是兒子利用舊衣服裁剪出來的，還會看電影模仿船長的走路姿勢神態，很是認真。

張女士的七歲兒子自己動手裁剪衣服，裝扮成海盜船長。(記者顏潔恩/攝影)

特地從法拉盛驅車前來參加活動的黃先生說，已大學畢業的兒子對這類活動已失去興趣，反倒是六歲小兒子在校學習過萬聖節的起源歷史，對「拿糖果」節日的到來很激動；兒子過去扮裝過小老虎、美國隊長，今年則發揮天馬行空的想像力，上身穿著騎士盔甲、下身搭配一個恐龍裝，跟著其他扮裝帥氣的小夥伴一起玩耍。

從法拉盛驅車前往康尼島參加活動的黃先生一家。(記者顏潔恩/攝影)

譚女士帶著兩個女兒現身，還不忘調侃道，「她(小女兒)希望有魔術棒一揮，生活就能不勞而獲，所以扮成女巫」；譚女士說，原本受疫情影響不敢外出，但十多歲的孩子們都已完成兩劑疫苗，「偶爾出來輕鬆透一下氣也好，可以跟孩子留下難忘的回憶。」