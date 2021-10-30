抗議疫苗強制令 紐約市26消防站因成員「病假」關閉

為了抗議疫苗強制令，紐約市消防局成員開始使用帶薪病假，火警多專線無人接聽。(路透)

市府雇員強制接種疫苗 令將於11月1日(周一)生效，引得一線救援部門嗆聲連連，並面臨嚴重人員短缺及調配難題；消防局局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，成員們為了抗議強制規定已開始使用帶薪病假，30日全市已有26家消防站因多數成員「病假」而關閉，華埠、小義大利轄區的55號消防站就位列其中。

尼格羅在一份聲明中寫道，在29日晚已有九家消防站由於成員「過度病假」而不得不停止服務，但僅過了一晚的時間，截止30日早7時30分，已有多達26個消防站關閉；而本周正值萬聖節周末，相比去年的冷清，今年外出狂歡的人潮格外顯眼，響應緊急事件需要一線救援人員的隨時待命。

根據市府的規定，市府雇員須在29日下午5時前遞交接種至少一針疫苗證明，否則將從下月1日起強制無薪休假，這項規定將影響逾16萬尚未接種的雇員。

市長白思豪(Bill de Blasio)29日晚在推特 更新稱，已經有72%的消防局成員接種了疫苗。

一名消防局內部人士稱，如果成員請病假，就必須要醫務室報到。30日有20幾名消防員被看到一同走出了布魯克林下城MetroTech的消防局醫療辦公室。

消防員工會主席安斯博羅(Andy Ansbro)在此前的抗議集會上表示，沒有接種疫苗的成員不要理會市長的命令，11月1日繼續上班。

但尼格羅表示，如今的困境是許多成員為了抗議規定，開始使用帶薪病假在家靜觀事態發展，部門恐關閉40%的消防站並減少每天150輛待命的救護車，當局必須採取一切手段保證消防局正常運轉，通過加班、調整工時等方法盡力彌補。

在一份消防局29日發送給成員的備忘錄中顯示，正在就延長最後期限和提供多種選擇與勞動關係辦公室(Office of Labor Relations)進行談判，但仍建議成員無論接種與否，都要按時報到，並在消防工作日誌上備註原因。

而白思豪堅稱這項新規沒有商討餘地(non-negotiable)，「我們不會再討論更改接種疫苗的最終期限。」

據紐約郵報報導，就29日晚在布魯克林一起大火給消防局的24小時新聞專線打了78分鐘電話，但無人接聽，電郵也無人回覆。