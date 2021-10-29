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強制疫苗令最後期限臨近 紐約市警接種率達80%

記者張晨／紐約報導
強制疫苗令最後期限臨近，紐約市警接種率達80%。(市警提供)
強制疫苗令最後期限臨近，紐約市警接種率達80%。(市警提供)

紐約市警總局局長希爾(Dermot Shea)29日表示，隨著市府雇員強制接種疫苗規定最後期限的臨近，超過1000名警員選擇在前一日前往注射，拒絕接種者依然會面臨被迫無薪休假。

希爾當日在接受福克斯(FOX)電視台採訪時表示，強制疫苗令的出台使市警的接種率達到了80%——距離29日下午5時的最後期限只有幾個小時的時間，市府雇員第一次注射疫苗可以獲得500元的獎勵。

從警力調配的角度來看，他表示，強制令並不會產生什麼影響，因為市警內部有應急計畫，這些計畫將會根據實際情況按比例縮小調配規模——應急計畫包括重新分配非常規的巡邏，並暫時停止內部訓練。

希爾還回應了市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)的強烈反對，林奇此前表示，疫苗接種將「給紐約帶來真正的危機」。

「肯定有很多人對這項計畫的實施方式和速度感到不滿，但與此同時，更多的警員因為陸續接種，得以繼續工作，希望在此之前能做出一些緩和調整，我們不想看到任何人沒有一天的薪水——這是肯定的。」他說。

市警也在為疫苗接種期間的大量退休人員做準備。

根據28日市警向內部雇員發出的兩份行政公告顯示，紐約市警察養老基金(NYC Police Pension Fund)29日已經開始在市警總局禮堂為供職至少20年的警員處理退休文書；那些在職未滿20年、希望辭職的警員也已經被分成四組，文件處理將於30日開始。

郵件中明確寫道，這是為了幫助那些因不願接種疫苗而選擇退休的警員。

希爾表示，自2020年6月以來，退休人數有所增加，雖然今年略有放緩，但仍然「令人擔憂」；「我們還沒有最終的數字，但到下周我們就會知疫苗強制令是否對增加這一數字產生了影響。」他說。

所有市府雇員仍有機會在30日(周六)或31日(周日)注射第一針，但不會拿到500元獎金，下周一之前仍未接種疫苗的人將被強制無薪停職。

疫苗 紐約市 退休

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