州檢察長詹樂霞宣布參選州長，成霍楚最強競爭對手。（路透）

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日宣布競選紐約州長，在推特上發布競選視頻，表示會持續為弱勢群體發聲。

詹樂霞在布碌崙 (布魯克林)出生長大，她稱自己自小從父母身上學會「勇敢開口，說出真相，以及為那些缺少話語權的人發聲」。

詹樂霞從霍華德大學(Howard University)法學院畢業後，在紐約法律援助處(Legal Aid Society)任職多年，並加入州檢察長布碌崙辦公室，之後當選布碌崙第35區市議員，在2018年當選州檢察長前，她成功連任市公義維護人一職。

自成為州檢察長後，詹樂霞就被認為有意參選州長，尤其在今年前州長葛謨 (Andrew Cuomo)醜聞爆發，詹樂霞開始調查其性騷擾和養老院疫情指控後，傳聞和呼聲越來越高，葛謨下台後也指詹樂霞是出於競選州長的政治動機才調查他。

詹樂霞稱要創造歷史、取得突破、打碎這個社會自設的天花板，作為非洲裔的她也被認為是州長霍楚 (Kathy Hochul)的最強競爭對手。

本月民調顯示，霍楚競選州長的支持率為31%，葛謨17%，詹樂霞14%；若葛謨被排除在外，霍楚的支持率將達到39%，第二名的詹樂霞為20%。