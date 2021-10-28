我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

臉書宣布公司更名為「Meta」 強調元宇宙願景

前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

記者和釗宇／紐約報導
前紐約州長葛謨。(美聯社)
前紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約州法庭系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，奧伯尼郡警長辦公室28日正式對前州長葛謨(Andrew Cuomo)提出刑事指控，指葛謨犯下「強迫撫摸」女性的輕罪；知情人士說，葛謨可能下周被逮捕；假如罪成，葛謨將最高面臨一年刑期。

葛謨的前助手卡米索(Brittany Commisso)今年8月曾到奧伯尼警長辦公室報案，稱葛謨去年在州長官邸單獨接見她時曾撫摸她的胸部；經過調查，奧伯尼警長辦公室調查員科沃斯基(Amy Kowalski)簽署控罪書，表示葛謨的確「有意在沒有正當目的的情況下，強行將他的手伸進受害者的內襯，放在受害者的親密身體部位之上。」

控罪書於10月25日簽署，其中的性騷事件發生在去年12月7日，控罪書隱去了受害者的名字；根據控罪書，葛謨騷擾的是受害者的左胸，「此舉是為了侮辱受害者並滿足他自己的性慾，所有行為均違反州法。」

不過，目前情況仍有不明之處；奧伯尼聯合時報(Albany Times Union)此前報導，控罪屬於誤操作，卡米索及其律師都不知情，奧伯尼警署辦公室和奧伯尼地區檢察官辦公室仍未決定是否提控葛謨；目前奧伯尼警署辦公室發言人不予置評，也未確認控罪屬於誤操作；但奧伯尼市法庭已確認，針對葛謨的輕罪指控已經收到。

強迫撫摸屬於輕罪，最高或面臨一年刑期；要證實罪成，檢察機構必須證明被告的確侮辱受害者，或是為了滿足自己的性慾；檢察機構還須坐實構成該犯罪的幾個要素，包括葛謨觸摸卡米索並非意外，以及葛謨的行為屬於故意而且帶有強迫性。

事態隨後如何發展仍不明朗，但紐約時報報導，一名知情人士表示，奧伯尼市法庭在確認控罪書內容後，已經發出傳票；紐約郵報報導，目前尚不清楚葛謨何時會被逮捕、立案、過堂，但知情人士說葛謨可能下周被逮捕；假如罪成，除了坐牢之外，葛謨還將被認定為性犯罪者，法官將決定他進行其他性犯罪的風險，如果認為葛謨對社區構成中高風險，葛謨將和其他性犯罪者一樣，照片、姓名、住址和其他信息將被公之於眾。

葛謨和他的律師此前一直否認葛謨對卡米索有不當撫摸的行為；葛謨律師、發言人、卡米索的律師目前均未回應此事。

同時，對葛謨實施調查的州檢察長詹樂霞(Letitia James)據稱將在近幾日內宣布競選州長，知情人士說，詹樂霞周三曾對一名重要工會領導表示，將很快啟動州長競選，而葛謨即將被逮捕可能就是詹樂霞做此決定的原因；詹樂霞在一份聲明中表示，「從葛謨性騷指控調查移交給州檢察長辦公室以來，我們一直在公平公正地推進調查；今天針對葛謨強迫撫摸女性的刑事指控，證實了性騷調查報告的內容。」

葛謨 紐約時報 性騷

上一則

OMNY設票價上限明年試行 乘客可享無限次乘車

延伸閱讀

紐約州檢察長詹樂霞將選州長 未來幾日內宣布

紐約州檢察長詹樂霞將選州長 未來幾日內宣布
詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告

詹樂霞有偏見？葛謨團隊要求修正性騷擾報告
擬東山再起？葛謨團隊要求重新審查性騷案

擬東山再起？葛謨團隊要求重新審查性騷案
紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數

紐約州長初選民調 霍楚第1 葛謨第2 白思豪倒數
最新民調：紐約州長民主黨初選 霍楚支持率第一 葛謨第二

最新民調：紐約州長民主黨初選 霍楚支持率第一 葛謨第二

熱門新聞

這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名空服員。(取自ABC7截圖)

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

2021-10-28 15:55
不久前游Ariel在JFK機場遭私家車佯裝為接駁車詐騙，三分鐘的車程被索討400元車資。圖中非當事車輛。(記者顏嘉瑩/攝影)

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

2021-10-28 09:32
因為疫苗接種率高、疫情更加可控，紐約市可能將成為全美首個新冠疫情進入地方性流行的地區；圖為26日的曼哈頓街頭。(Getty Images)

全美首個 紐約疫情變地方性流行

2021-10-27 11:30
金髮白人女性在22日在布碌崙一間華人雜貨店前，以紙箱毆打另一名17歲少女並發表反亞裔仇恨言論。(市警提供)

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

2021-10-24 12:52
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

2021-10-25 14:28
根據氣象專家分析，今年紐約的冬天可能比往年更早到來；圖為21日黃昏時分，從皇后區白石鎮向西望去，遠方的光芒恍若極光。(記者曹健)

反聖嬰現象 紐約今年冬天早到

2021-10-22 12:46

超人氣

更多 >
四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院

四川女學生火鍋店慶生「偷塞紙條」老闆看完急衝醫院
紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕

紐約飛加州 頭等艙亞裔男乘客毆打空服員 飛機迫降後被捕
華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元

華女機場遭詐騙 上車3分鐘索400元
拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」
蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓