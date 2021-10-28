前紐約州長葛謨被控強迫撫摸 下周或被捕 最高判囚1年

前紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約州法庭系統發言人查爾芬(Lucian Chalfen)表示，奧伯尼郡警長辦公室28日正式對前州長葛謨 (Andrew Cuomo)提出刑事指控，指葛謨犯下「強迫撫摸」女性的輕罪；知情人士說，葛謨可能下周被逮捕；假如罪成，葛謨將最高面臨一年刑期。

葛謨的前助手卡米索(Brittany Commisso)今年8月曾到奧伯尼警長辦公室報案，稱葛謨去年在州長官邸單獨接見她時曾撫摸她的胸部；經過調查，奧伯尼警長辦公室調查員科沃斯基(Amy Kowalski)簽署控罪書，表示葛謨的確「有意在沒有正當目的的情況下，強行將他的手伸進受害者的內襯，放在受害者的親密身體部位之上。」

控罪書於10月25日簽署，其中的性騷 事件發生在去年12月7日，控罪書隱去了受害者的名字；根據控罪書，葛謨騷擾的是受害者的左胸，「此舉是為了侮辱受害者並滿足他自己的性慾，所有行為均違反州法。」

不過，目前情況仍有不明之處；奧伯尼聯合時報(Albany Times Union)此前報導，控罪屬於誤操作，卡米索及其律師都不知情，奧伯尼警署辦公室和奧伯尼地區檢察官辦公室仍未決定是否提控葛謨；目前奧伯尼警署辦公室發言人不予置評，也未確認控罪屬於誤操作；但奧伯尼市法庭已確認，針對葛謨的輕罪指控已經收到。

強迫撫摸屬於輕罪，最高或面臨一年刑期；要證實罪成，檢察機構必須證明被告的確侮辱受害者，或是為了滿足自己的性慾；檢察機構還須坐實構成該犯罪的幾個要素，包括葛謨觸摸卡米索並非意外，以及葛謨的行為屬於故意而且帶有強迫性。

事態隨後如何發展仍不明朗，但紐約時報 報導，一名知情人士表示，奧伯尼市法庭在確認控罪書內容後，已經發出傳票；紐約郵報報導，目前尚不清楚葛謨何時會被逮捕、立案、過堂，但知情人士說葛謨可能下周被逮捕；假如罪成，除了坐牢之外，葛謨還將被認定為性犯罪者，法官將決定他進行其他性犯罪的風險，如果認為葛謨對社區構成中高風險，葛謨將和其他性犯罪者一樣，照片、姓名、住址和其他信息將被公之於眾。

葛謨和他的律師此前一直否認葛謨對卡米索有不當撫摸的行為；葛謨律師、發言人、卡米索的律師目前均未回應此事。

同時，對葛謨實施調查的州檢察長詹樂霞(Letitia James)據稱將在近幾日內宣布競選州長，知情人士說，詹樂霞周三曾對一名重要工會領導表示，將很快啟動州長競選，而葛謨即將被逮捕可能就是詹樂霞做此決定的原因；詹樂霞在一份聲明中表示，「從葛謨性騷指控調查移交給州檢察長辦公室以來，我們一直在公平公正地推進調查；今天針對葛謨強迫撫摸女性的刑事指控，證實了性騷調查報告的內容。」