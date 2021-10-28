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紐約飛加州 亞裔男拒戴口罩毆打空姐 飛機迫降後被捕

記者牟蘭／紐約報導
這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名女空姐。(取自ABC7截圖)
這名男子日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名女空姐。(取自ABC7截圖)

一名亞裔男性乘客日前涉嫌在一架從紐約飛往加州的飛機上，因拒戴口罩，而毆打一名女性空姐，導致飛機迫降在羅拉多州的丹佛(Denver)，警員在飛機降落後，隨即逮捕了這名男子。

根據美國航空公司(American Airlines)消息，一架從紐約市甘迺迪國際機場(JFK)飛往橙郡約翰韋恩機場(John Wayne Airport)的976航班，27日晚因一名男性乘客涉嫌攻擊航班的空姐，導致飛機在丹佛迫降。

航空公司表示，這名男性乘客因未戴口罩，被一名空姐提醒遵守防疫規定，但遭到該男子的拒絕，後用拳毆打前來勸阻的空姐；搭乘同一班飛機的乘客指出，這名涉事男子疑似飲酒，情緒失控後被機組人員用膠帶固定在座位上。

一名乘客指出，這名乘客連續毆打了空姐兩拳，「我看見她(受害者)被打後從走廊走到機艙尾部，她的臉上有血跡濺到口罩外面」；另一名乘客說，所幸飛機上有一名醫生，立即為這名空姐提供緊急治療，「醫生說她的鼻子沒有斷，但是她因流血過多在飛機迫降後，送往醫院治療」。

航空公司表示，這架飛機安全在丹佛降落後，警員隨即逮捕了涉案男子，並將受傷的空姐送往附近醫院治療，航班隨後繼續飛往約翰韋恩機場；航空公司抨擊了這名乘客的暴力行為，並表示公司「對這起迫降事件感到非常憤怒，不會容忍任何人對工作人員的暴力行為。」

根據美國航空公司的聲明，該公司承諾配合執法人員處理這起案件，並為受傷的工作人員提供全面的支持，涉案的男子將被該航空公司列入黑名單，日後不允許再搭乘這家航空公司的飛機。

這則消息在社群媒體發酵後，引發網民對涉案男子的不滿；一名網友表示，「如果你沒有準備好戴口罩，就不要登機，這是起碼的道德問題；尤其是一個男人打女人，這是絕對荒謬且不能被接受的」。

相關法律規定，若乘客攻擊空服員，恐將面臨重罪的指控，罪成最高可面臨高達20年的監禁；疫情爆發後，因大量乘客不願戴口罩與空服員爆發衝突，聯邦航空管理局(FAA)為此設定新規，違規者還將面臨巨額的罰款。

口罩 機場 紐約市

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