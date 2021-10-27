「這些屁話哪來的」 曼哈頓連環搶嫌犯 出庭粗話駁指控

貝利於25日在華埠道明銀行搶劫顧客。(記者張晨/攝影)

非洲裔嫌犯貝利(Damon Bailey)因25日、26日接連在曼哈頓華埠 、聯合廣場站(Union Square)及雀兒喜犯下持槍劫案被捕，其27日在聯邦法庭過堂時勃然大怒，謾罵對他的指控為「放屁」，還宣稱自己無罪。

「法官閣下，這些簡直是在放屁。」貝利當日在法庭上對亞裔助理法官鐘簡(Jane Chong，音譯)怒斥道，因為一名聯邦檢察官當庭列出了不利於他的證據，並要求法官立即將貝利關押，等待審判。

現年38歲的貝利因連續兩日持槍搶劫曼哈頓銀行而被控五項罪名，檢方稱，嫌犯於25日在華埠的道明銀行(TD Bank)搶劫，又於5時交通高峰時段在聯合廣場一輛向北行駛的N號列車上試圖搶奪一名受害者的手機 ，並開槍擊中了受害者的左腿。

鐘簡在聽證會上表示，警方找到了重要證據，證明貝利與「曼哈頓連環持槍搶劫案有關」——在目前掌握的兩起銀行劫案的監控錄像中，清晰顯示了貝利的面部特徵和他在出庭時所穿的同款綠色球鞋；且一名目擊者也在看過視頻後認出了貝利。

此外鐘簡指出，被告也在被捕後的一份證詞中承認了罪行。

但當貝利聽到此話時，則開始變得焦躁，「那是他們瞎編的。」他在法庭上說，「這些屁話都是從哪來的？我沒有因為手機而打劫任何人。」

貝利的辯護律師卡明斯基(Clay Kaminsky)表示，他的當事人試圖傳達對指控的「強烈否認態度」。

卡明斯基稱，目前對貝利的指控在一定程度上取決於市警在逮捕時對其私人背包的無證搜查；當時警員搜出了20張百元現鈔以及三把手槍，其中有兩把上了膛。

貝利此前曾多次在佛羅里達州被捕，其中一次甚至和警員在高速上演出追緝戰，他對此表示，「這些黑警想要在後街殺了我，我要活命。」

他將在兩周後回到聯邦法庭，預計還將面臨槍擊指控。