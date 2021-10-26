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暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

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暴雨過境 紐新逾4000戶停電 皇后區情況嚴重

記者張晨／紐約報導
暴雨過境，紐約新州超4000戶停電，皇后區情況嚴重，本日通勤仍較為困難。(路透)
暴雨過境，紐約新州超4000戶停電，皇后區情況嚴重，本日通勤仍較為困難。(路透)

紐約市及周邊地區25日至26日再度迎來了強風豪雨，低窪地區也再次出現瞬間積水，相關單位在前一日就開始發布洪水警報；但26日上午，紐約及新州地區仍有超過4000戶家庭斷電，皇后區情況仍不樂觀，部分地區降雨量達兩吋；氣象專家提醒今晚通勤仍會因天氣變得較為困難。

截至26日上午，中央公園的降雨量約為1.6吋，甘迺迪國際機場(JFK)和拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的降雨量約為1.5吋；紐瓦克和泰特波羅(Teterboro)機場的總降雨量略高，約為兩吋。

氣象專家稱，到27日早上風暴結束時，紐約及新州可能還會有二到四吋的降雨，整個風暴的總降雨量將達到四到八吋。

並提醒通勤者，26日晚，風力會加大，陣風可能達到每小時45哩，所以晚上的通勤也會變得相對困難。

與此同時，根據國家氣象局(National Weather Service)預報，周二上午整個三州地區都將啟動山洪預警。

專家表示，由於暴雨，落葉會堵住下水道造成積水，強風也會造成樹木折斷，提醒民眾不要駕車穿過被水淹沒的道路，因極端天氣的死亡案件多因被困車內無法逃生。

聯合愛迪生(Con Edison)當日報告稱，截至上午10時左右，有1205戶家庭斷電；而紐約市大部分的停電均發生在皇后區，目前約有117戶受到影響。

布碌崙(布魯克林)有91戶停電，布朗士有兩戶，史泰登島有一戶，曼哈頓無人停電；紐約周邊地區較為嚴重，上州威徹斯特郡(Westchester County)有994戶停電。

據長島電力公司「PSEG」數據，天氣共導致348戶斷電，其中蘇福克郡(Suffolk County)315戶，納蘇郡(Nassau)32戶，皇后區洛克威半島(Rockaway Peninsula)不到五戶。

紐約市 拉瓜地亞機場 皇后區

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