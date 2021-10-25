萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令
超萬名市府員工25日中午在布碌崙(布魯克林)下城集結，走過布魯克林大橋主幹道前往曼哈頓下城市府公園抗議強制疫苗規定；與此同時另有一批抗議者在曼哈頓東側羅斯福高速公路(FDR Drive)為氣候變暖議題示威，使當日上午尖峰時段的交通一度陷入癱瘓。
警方表示，由於抗議活動，不得不在中午之前關閉了這座跨區大橋上開往曼哈頓的交通，這使得所有車輛都不得不轉向曼哈頓大橋，交通一度陷入混亂。
據美聯社報導，這些抗議者均為市府雇員，他們反對市長白思豪下達的疫苗強制令——該命令要求全市雇員需在29日之前接種至少一劑疫苗，否則將面臨無薪休假；而根據市府目前的統計數據，約有4萬6000名員工，包括警察和消防員等一線工作者尚未接種。
而就在24日晚，巴克萊中心(Barclays Center)也舉行了同議題抗議，因NBA布魯克林籃網(Brooklyn Nets)明星後衛厄文(Kyrie Irving)拒絕接種而被禁賽，抗議者衝破路障進入場內與警員發生衝突，場面一度失控。
白思豪此前明確表示，如果市府雇員不想接種疫苗，將被強制在家休假，並無薪水支付，「因為我相信絕大多數人去工作是為了得到報酬。」
他同時指出，對於很多一線救援人員來說，接種疫苗應該是一種使命召喚，「相信工作，關心工作，我認為這兩個因素將引領絕大多數人改變主意。」
另一群氣候變化抗議者也於25日早8時30分左右在羅斯福高速公路高峰時段擾亂交通，導致至少33人被捕，交通至上午11時15分左右才恢復正常。
據悉，這群來自「紐約滅絕反抗」(Extinction Rebellion NYC)的示威者將車停在高速路中，然後下車把身體與同伴拴在一起，並手舉「受夠了」、「現在行動」等標語。
該組織還在推特上寫道，「親愛的通勤者：我們今天早上中斷交通不是為了打擾你們，而是要迫使公眾直接面對氣候變化帶來的真正危機，如果我們今天不採取行動，紐約將在2100年被淹沒，這是生死攸關的大事。」
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