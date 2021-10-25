萬名紐約市府雇員占布魯克林大橋 抗議疫苗強制令

曼哈頓早上尖峰時段萬名市府雇員占布魯克林大橋抗議疫苗強制令。(讀者提供)

超萬名市府員工25日中午在布碌崙(布魯克林)下城集結，走過布魯克林大橋主幹道前往曼哈頓 下城市府公園抗議強制疫苗 規定；與此同時另有一批抗議者在曼哈頓東側羅斯福高速公路(FDR Drive)為氣候變暖議題示威，使當日上午尖峰時段的交通一度陷入癱瘓。

警方表示，由於抗議活動，不得不在中午之前關閉了這座跨區大橋上開往曼哈頓的交通，這使得所有車輛都不得不轉向曼哈頓大橋，交通一度陷入混亂。

據美聯社報導，這些抗議者均為市府雇員，他們反對市長白思豪下達的疫苗強制令——該命令要求全市雇員需在29日之前接種至少一劑疫苗，否則將面臨無薪休假；而根據市府目前的統計數據，約有4萬6000名員工，包括警察和消防員等一線工作 者尚未接種。

而就在24日晚，巴克萊中心(Barclays Center)也舉行了同議題抗議，因NBA布魯克林籃網(Brooklyn Nets)明星後衛厄文(Kyrie Irving)拒絕接種而被禁賽，抗議者衝破路障進入場內與警員發生衝突，場面一度失控。

白思豪此前明確表示，如果市府雇員不想接種疫苗，將被強制在家休假，並無薪水支付，「因為我相信絕大多數人去工作是為了得到報酬。」

他同時指出，對於很多一線救援人員來說，接種疫苗應該是一種使命召喚，「相信工作，關心工作，我認為這兩個因素將引領絕大多數人改變主意。」

另一群氣候變化抗議者也於25日早8時30分左右在羅斯福高速公路高峰時段擾亂交通，導致至少33人被捕，交通至上午11時15分左右才恢復正常。

據悉，這群來自「紐約滅絕反抗」(Extinction Rebellion NYC)的示威者將車停在高速路中，然後下車把身體與同伴拴在一起，並手舉「受夠了」、「現在行動」等標語。

該組織還在推特上寫道，「親愛的通勤者：我們今天早上中斷交通不是為了打擾你們，而是要迫使公眾直接面對氣候變化帶來的真正危機，如果我們今天不採取行動，紐約將在2100年被淹沒，這是生死攸關的大事。」