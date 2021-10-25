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紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

紐約市今晚將出現強風豪雨 部分地區恐淹水

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images
紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水。圖為9月2日颶風艾妲（Ida）夾帶豪雨影響，紐約嚴重淹水。Getty Images

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，紐約市25日晚8時起至26日(周二)下午，將出現豪雨與強風，低窪地區恐出現瞬間積水，紐約市緊急事務處理辦公室(New York City Emergency Management Department)提醒，民眾在此期間出行應該提高警覺。

氣象預報表示，25日晚在全市五大區、三州地區將會出現豪雨及強風，預計將為紐約市帶來二至四吋的雨量；由於在一個小時將累積一吋的雨，當局同時也針對25日晚8時至26日下午5時發布了瞬間洪水警報，表示在郊區、低窪地區，或是排水不良的地鐵站等都可能出現洪水，河川和溪水也恐出現暴漲情形。

另外還將出現強風，當局也針對26日下午2時至27日(周三)早6時發布強風警告，預計風速可達每小時40至50哩，路樹和電線都可能會被吹倒，民眾需要小心。

對於即將到來的強風及豪雨，市緊急事務處理辦公室也做足準備；即將上任的該辦公室主任Andrew D'Amora表示，該天氣將會在紐約市的高速公路、街道、地下道和排水不良、低窪地區帶來積水，民眾在此段時間出行，應提早準備、預留出行時間，同時在經過這些地區時，也要提高警覺。

上月初因暴雨造成皇后區法拉盛華男冷鴻升(Hong Sheng Leng)一家三口不幸罹難，當局也提醒住在地下室的民眾，在暴雨期間做好隨時撤離準備。

另若住處出現積水，居民也應該遠離，同時也要避免進入積水地鐵站。

紐約市 地鐵站 洪水

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