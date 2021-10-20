擬東山再起？葛謨團隊要求重新審查性騷案

紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)20日要求對性騷案重新調查，修正報告內容。(Getty Images)

紐約州 前州長葛謨 (Andrew Cuomo)20日透過其律師表示，州檢察長詹樂霞(Letitia James)對葛謨性騷案的調查帶有偏見政治目的，因詹樂霞有競選州長的意願，葛謨要求對此案重新調查，修正報告內容。

詹樂霞領導的獨立調查團8月出具報告，認定葛謨對11名女性存在性侵 行為，葛謨迫於壓力辭職下台；葛謨的律師格拉文(Rita Glavin)20日表示，詹樂霞所謂的獨立調查並不「獨立」，因為詹樂霞已經明顯表達出競選州長的意願，她針對葛謨的調查帶有偏見和政治動機。

格拉文表示，「我們要求州檢察長重新指派一名獨立審查官，按照3月1日州府將此案移交州檢察長辦公室的要求，重新評估州檢察長此前的調查報告，並公平考慮我方的意見，修改和補充調查報告。」

格拉文說，州檢察長的上一份報告並未囊括所有證據，並讓葛謨團隊無從做出回應；她說，葛謨希望詹樂霞修改並更正報告內容，因葛謨團隊已經向州檢察長辦公室提交150頁的補充證據；「葛謨的名聲毀於8月3日，那篇報告並不是獨立報告，而是意在突襲。」目前詹樂霞辦公室並未作出回應。