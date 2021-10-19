紐約州21億無證客救濟金用罄 截止日前兩周申請將被拒

紐約州「被排除工人基金」用罄，許多符合資格的申請者或被拒之門外。(州勞工廳提供)

由於無證客無法申請聯邦政府提供的各類疫情 補助，紐約州此前為無證客設立「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)，提供失業補助等救濟，但21億元經費已經用罄；州府日前更表示，申請不僅在8日已截止，且因為申請人數太多，那些在截止前兩周提交申請的人也不會被批准。

支持該基金的社區組織和州議員此前曾多次在華人社區宣導，呼籲民眾可盡快申請，但對於如今該基金的枯竭，加之州長霍楚 (Kathy Hochul)此前表示的「不太可能追加資金」等說法，這或許意味著數万名符合資格的申請者不能受益。

而關於該基金的撥款最高可達1萬5600元，是州預算 談判期間最具爭議的論點之一，許多立法者表示，擔心會有欺詐行為出現。

在立法機構中占少數的共和黨人強烈反對將更多納稅人的錢用於該基金的構想，「無論多少錢都不夠用，這並不奇怪，他們想要推動其成為永久性基金。」州參議會少數黨(共和黨)領袖奧特(Robert Ortt)表示。

一群活動人士連日來繼續要求霍楚在下一個預算年中將該基金增加30億元，並拿出額外資金，覆蓋在今年截止日期之前提交的符合條件者。

到目前為止，州府已經向大約12萬8000人發放了超過三分之二的資金，而這只是收到的近35萬1000份申請中的一小部分。

霍楚在上周已經說明，「我們擁有的這21億元是一筆非同尋常的資金，但我們再沒有足夠的後備資金來支持它繼續了」。

但霍楚表示，不排除在下一個預算季與州議會合作，拿出更多的資金，並找到辦法，促進沒有資格獲得聯邦疫情救濟金的窮人就業。