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紐約華埠外賣郎遭搶捅死 警方公布嫌犯畫面

記者顏嘉瑩／紐約報導

曼哈頓華埠16日凌晨，一名51歲的亞裔外賣郎在喜士打街(Hester St.)交企李士提街(Chrystie St.)的羅斯福公園(FDR Park內被搶劫，更遭嫌犯以刀捅最後不治；警方17日公布嫌犯畫面，呼籲知情者提供線索。

影音來源：市警提供

該案發生在16日凌晨1時5分，警方接獲911報案，表示科西街(Forsyth Street)與企李士提街間的喜士打街羅斯福公園內發生搶案，轄區市警五分局趕到現場後，發現51歲的亞裔外賣郎臉部遭大面積畫傷，不但隨身物品被悉數搶空，嫌犯還用刀捅進他的胃部，在被緊急送往表維醫院後搶救無效死亡。

警方表示，現場找到一把黑柄長齒尖刀，嫌犯作案時身穿灰色帽衫，騎著搶來的電單車、帶著兩個Grubhub外賣保溫袋，沿著科西街北向逃逸。

由於周邊經常有毒品交易，且犯罪案頻發，警方此前與市公園局共同將公園部分區域封鎖、設置路障，更在附近停靠警車駐守，但卻未見成效。

警方呼籲，若民眾有知曉此案相關線索者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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