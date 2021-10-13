紐約建築開放周 200多個建築 提供線下線上探索體驗

曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt，有玻璃打造的觀景台。（主辦方提供）

年度「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)將於本周末16、17日如期回歸，隨著紐約逐漸走出疫情陰霾，該活動將提供超過200個線下和線上探索和體驗紐約建築魅力的方式，參觀和體驗都為免費，民眾可以選擇平日有興趣但沒有機會探索的建築前去觀賞。

今年是「紐約建築開放周」的第19個年頭，主辦方提供實地遊覽與在線觀賞混合的多種遊玩方案，在保證防疫安全的前提下，邀請紐約客、紐約臨州居民和來自世界各地的民眾，通過紐約市 著名的橋樑、隧道，歷史建築和現代摩天大樓，感受紐約建築的魅力。

「紐約建築開放周」組委會主席Rob Rogers表示，該活動創建於九一一恐襲之後，當時通往曼哈頓 下城的道路戒備森嚴，而如今，當居民們在全市五大區之間來回穿梭，卻難以與這個城市建立緊密聯繫的時候，該活動給大家帶來及時的探索與體驗機會。

「紐約開放周」自2003年推出有志工導覽的84個地點讓民眾參觀後，如今已擴增到超過200個點。活動參加人數也從第一年的4萬5000人，到現在的逾10萬人。

開放周參與建築和組織大部分免費向公眾開放，一部分由於社交距離和場地人數限制，需要花5元預定門票。

「紐約建築開放周」今年的亮點包括：

BookOps Sorting Facility。參觀布碌崙(布魯克林)圖書館和紐約圖書館，觀摩圖書館系統和工作人員如何整理分類上萬本圖書，幫助讀者更快捷地找到所需書籍。

紐瓦克機場 一號樓(EWR Airport Building One)。開放周今年將走到新州，探索紐瓦克機場最原始1934年修建的航站樓，由建築設計師John S. Homlish設計，是世界首個現代機場航站樓，樓內有首個機場餐廳、首個飛機交通管制塔、首個氣象局等。

曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt。樓宇與中央車站相鄰，高達1400呎，是曼哈頓中城俯瞰城市風景的最高點，不僅有戶外露天酒吧，還有玻璃電梯、透明展覽廳(skybox)等；大樓主打全透明玻璃電梯，從外觀看就像玻璃盒觀景台。

布魯克林海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)。二戰期間該造船廠是海軍建造基地和存放武器炸彈庫的地方，建造了美國最著名的戰艦，但在1960年代末，開始被棄用，逐漸荒廢，不過千禧年後，造船廠重振旗鼓，紐約市長白思豪今年為Nanotronics旗艦製造中心開幕；造船廠的屋頂農場每年能產出大量香草、番茄、辣椒等，屋頂不僅是農場，更是一個強大的社區活動場所，提供瑜伽課、烹飪課、晚餐，甚至可以舉行婚禮。

布朗士基督教青年會(YMCA)。新建成的社區中心坐落在城市樹林之中，戶內戶外設施和活動相結合，為周圍居民提供各類有利於身心健康的活動與資源。

「漂浮公園」小島(Little Island)。該小島由英國鬼才設計師Thomas Heatherwick領軍的Heatherwick Studio設計建成，坐落於曼哈頓西切爾西區的54號碼頭附近，這座水上公園斥資2億6000萬，前後歷經五年修建，外型猶如綿延的非洲鼓，從開放至今舉辦了很多有趣文藝活動。

今年都有哪些建築可供參觀？上述的精彩亮點要如何參加？更多詳情，請往「紐約建築開放周」官網www.ohny.org了解。