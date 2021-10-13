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紐約建築開放周 200多個建築 提供線下線上探索體驗

記者金春香／紐約報導
曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt，有玻璃打造的觀景台。（主辦方提供）
曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt，有玻璃打造的觀景台。（主辦方提供）

年度「紐約建築開放周」(Open House New York Weekend)將於本周末16、17日如期回歸，隨著紐約逐漸走出疫情陰霾，該活動將提供超過200個線下和線上探索和體驗紐約建築魅力的方式，參觀和體驗都為免費，民眾可以選擇平日有興趣但沒有機會探索的建築前去觀賞。

今年是「紐約建築開放周」的第19個年頭，主辦方提供實地遊覽與在線觀賞混合的多種遊玩方案，在保證防疫安全的前提下，邀請紐約客、紐約臨州居民和來自世界各地的民眾，通過紐約市著名的橋樑、隧道，歷史建築和現代摩天大樓，感受紐約建築的魅力。

「紐約建築開放周」組委會主席Rob Rogers表示，該活動創建於九一一恐襲之後，當時通往曼哈頓下城的道路戒備森嚴，而如今，當居民們在全市五大區之間來回穿梭，卻難以與這個城市建立緊密聯繫的時候，該活動給大家帶來及時的探索與體驗機會。

「紐約開放周」自2003年推出有志工導覽的84個地點讓民眾參觀後，如今已擴增到超過200個點。活動參加人數也從第一年的4萬5000人，到現在的逾10萬人。

開放周參與建築和組織大部分免費向公眾開放，一部分由於社交距離和場地人數限制，需要花5元預定門票。

「紐約建築開放周」今年的亮點包括：

BookOps Sorting Facility。參觀布碌崙(布魯克林)圖書館和紐約圖書館，觀摩圖書館系統和工作人員如何整理分類上萬本圖書，幫助讀者更快捷地找到所需書籍。

紐瓦克機場一號樓(EWR Airport Building One)。開放周今年將走到新州，探索紐瓦克機場最原始1934年修建的航站樓，由建築設計師John S. Homlish設計，是世界首個現代機場航站樓，樓內有首個機場餐廳、首個飛機交通管制塔、首個氣象局等。

曼哈頓摩天大樓SUMMIT One Vanderbilt。樓宇與中央車站相鄰，高達1400呎，是曼哈頓中城俯瞰城市風景的最高點，不僅有戶外露天酒吧，還有玻璃電梯、透明展覽廳(skybox)等；大樓主打全透明玻璃電梯，從外觀看就像玻璃盒觀景台。

布魯克林海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)。二戰期間該造船廠是海軍建造基地和存放武器炸彈庫的地方，建造了美國最著名的戰艦，但在1960年代末，開始被棄用，逐漸荒廢，不過千禧年後，造船廠重振旗鼓，紐約市長白思豪今年為Nanotronics旗艦製造中心開幕；造船廠的屋頂農場每年能產出大量香草、番茄、辣椒等，屋頂不僅是農場，更是一個強大的社區活動場所，提供瑜伽課、烹飪課、晚餐，甚至可以舉行婚禮。

布朗士基督教青年會(YMCA)。新建成的社區中心坐落在城市樹林之中，戶內戶外設施和活動相結合，為周圍居民提供各類有利於身心健康的活動與資源。

「漂浮公園」小島(Little Island)。該小島由英國鬼才設計師Thomas Heatherwick領軍的Heatherwick Studio設計建成，坐落於曼哈頓西切爾西區的54號碼頭附近，這座水上公園斥資2億6000萬，前後歷經五年修建，外型猶如綿延的非洲鼓，從開放至今舉辦了很多有趣文藝活動。

今年都有哪些建築可供參觀？上述的精彩亮點要如何參加？更多詳情，請往「紐約建築開放周」官網www.ohny.org了解。

「漂浮公園」小島坐落於曼哈頓西切爾西區的54號碼頭附近，這座水上公園斥資2億60...
「漂浮公園」小島坐落於曼哈頓西切爾西區的54號碼頭附近，這座水上公園斥資2億6000萬，前後歷經五年修建，外型猶如綿延的非洲鼓，從開放至今舉辦了很多有趣文藝活動。（主辦方提供）
開放周今年有機會探索紐瓦克機場最原始1934年修建的航站樓，由建築設計師John...
開放周今年有機會探索紐瓦克機場最原始1934年修建的航站樓，由建築設計師John S. Homlish設計，是世界首個現代機場航站樓（主辦方提供）
民眾可以在開放周觀摩圖書館系統和工作人員如何整理分類上萬本圖書，幫助讀者更快捷地...
民眾可以在開放周觀摩圖書館系統和工作人員如何整理分類上萬本圖書，幫助讀者更快捷地找到所需書籍。（主辦方提供）
新建成的布朗士基督教青年會(YMCA)為周圍居民提供各類有利於身心健康的活動與資...
新建成的布朗士基督教青年會(YMCA)為周圍居民提供各類有利於身心健康的活動與資源。（主辦方提供）

紐約市 紐瓦克機場 曼哈頓

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