紐約州醫護接種率達97% 州府將上訴宗教豁免准許令

民眾在位於曼哈頓的聯邦法院外抗議紐約州的疫苗強制接種令。(美聯社)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)13日表示，目前全州成年人的接種率已達85%，醫護人員接種率已達97%；此前聯邦法院法官再次裁定，州府必須允許醫護人員以宗教原因豁免強制接種令，霍楚對這一裁定表示「失望」，並表示將繼續上訴。

州府數據顯示，目前全州成年人已有超過76%完全接種，85%的人至少接種一針；霍楚表示，針對醫護人員的強制接種令已經奏效，僅有3%左右的醫護人員因拒打疫苗 而離職，97%的養老院人員已至少接種一針，96%的醫院人員和成人照護機構的人員至少接種一針，94%的家庭照護機構人員至少接種一針；相比之下，強制接種令出台時，醫護人員的接種率僅為70%到80%。

此前紐約北區聯邦法官(David Hurd)再次裁定，州府必須允許醫療工作者以宗教理由尋求豁免疫苗強制接種令；霍楚對這一裁決表示失望，稱州府將到聯邦第二巡迴上訴法院上訴，「我完全理解人們對強制接種令反應強烈，但有時候我們需要精確計算，什麼事才是重要的。」

她表示，人們虔信宗教是重要的，「但同時我們也有需要完成的公共衛生任務，這才是壓倒一切的，這也是我們在法庭上的態度。」