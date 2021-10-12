民調：2022年紐約州長民主黨初選 霍楚暫時領先

2022年紐約州長選舉即將揭開帷幕，最新民調顯示，現任紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在民主黨初選中處於領先地位，競選支持率為36%，力壓州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等競爭者。美聯社

2022年紐約州長選舉即將揭開帷幕，最新民調 顯示，現任紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在民主黨初選中處於領先地位，競選支持率為36%，力壓州檢察長詹樂霞(Letitia James)、市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)等競爭者；目前，霍楚擔任州長的支持率近五成，過半民眾認為霍楚是「不錯的領導者」。

根據瑪麗斯特學院民意研究所(Marist College Institute for Public Opinion)上周進行的民調，55%的民眾認可霍楚的施政，支持率和不支持率為49%對31%，56%的民眾認為霍楚是「不錯的領導者」；該學院民調主任米林戈夫(Lee Miringoff)表示，「民眾認為霍楚在州長任上表現不錯，而且在州長民主黨初選中也處於領先地位。」

霍楚在就任州長之初就表示將尋求連任；除了霍楚之外，這份民調將詹樂霞、威廉姆斯和前州長葛謨(Andrew Cuomo)作為參選人，結果顯示，霍楚以36%的支持率排名第一，詹樂霞以24%排在第二，葛謨19%排第三，威廉姆斯的支持率為9%；若排除葛謨，霍楚的支持率則達到44%，詹樂霞28%，威廉姆斯15%。